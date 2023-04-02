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Некоторые авиакомпании начали принимать у россиян карты Visa и Mastercard: подробности

2 апреля 2023 16:44
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Транзакции осуществляются с использованием системы быстрых платежей
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На фоне российской агрессии иностранные авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai разрешили оплату выпущенными в россии картами Visa и Mastercard . Транзакции производятся с использованием системы быстрых платежей (СБП).

Об этом сообщает Коммерсантъ .

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Детали оплаты

Сообщается, что Air Arabia сделала возможной оплату через СШП по ссылке, для чего нужно оформить бронирование на сайте, связаться со службой поддержки и получить ссылку на почту для проведения операции.

Похожую схему предлагает и Fly Dubai, но транзакции будут проходить через уполномоченного агента. Для этого необходимо оформить бронирование и обратиться в службу поддержки. Fly Dubai сделал возможную оплату с российской карты Visa или Mastercard.

Emirates позволяет произвести платеж по QR-коду, для чего нужно сделать запрос реквизитов, бронь билета и указать итоговую сумму и номер брони. Авиакомпания рекомендует проводить операцию минимум за десять дней до вылета. Если бронировать через контакт-центр, то взимается комиссия 1,5 тыс.

Напомним, что путин ввел оплату за выход с рынка России .

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