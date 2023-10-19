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Деякі країни ЄС критикують президентку Єврокомісії через підтримку Ізраїлю

19 жовтня 2023 15:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Деякі країни ЄС критикують президентку Єврокомісії через підтримку Ізраїлю
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На саміті ЄС, що був присвячений ситуації на Близькому Сході, країни ЄС висловили критику щодо рівня підтримки Ізраїлю. Зокрема критика стосувалася перевищення своїх повноважень Урсулою фон дер Ляєн.

Про це пише Euractiv.

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Предмет суперечок

Багато країн ЄС висловили невдоволення тим, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито перевищила свої повноваження, продовжуючи непохитно підтримувати Ізраїль.

Зокрема її піддали критиці через нещодавній візит до Тель-Авіва. Там її послання прозвучало без застереження, висловленого іншими європейськими лідерами та головним дипломатом ЄС Боррелем, про те, що будь-які дії Ізраїлю повинні відповідати міжнародному гуманітарному праву.

Проте деякі лідери країн ЄС все ж прямо похвалили візит фон дер Ляєн під час саміту.

Утім, за даними джерел, більшість держав раніше скаржилися на нескоординовану позицію президентки комісії.

Президент Євроради Шарль Мішель під час зустрічі наголосив, що зовнішня політика ЄС має ґрунтуватися на єдності та послідовності, вимагаючи поваги до міжнародного права, де б не відбувалися конфлікти, що також було сприйнято як публічне нагадування фон дер Ляєн.

Зазначимо, що 13 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Європарламенту Роберта Мецола прибули до Ізраїлю. Таким чином вони висловили підтримку від європейських країн.

Раніше ми писали, що американський президент Джо Байден планує виступити з промовою щодо війн в Україні та Ізраїлі. Це має відбутися вже завтра, 20 жовтня

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