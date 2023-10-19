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Некоторые страны ЕС критикуют президента Еврокомиссии за поддержку Израиля

19 октября 2023 15:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Некоторые страны ЕС критикуют президента Еврокомиссии за поддержку Израиля
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На саммите ЕС, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, страны ЕС выразили критику относительно уровня поддержки Израиля. В частности, критика касалась превышения своих полномочий Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом пишет Euractiv.

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Многие страны ЕС выразили недовольство тем, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы превысила свои полномочия, продолжая неуклонно поддерживать Израиль.

В частности, ее подвергли критике из-за недавнего визита в Тель-Авив. Там ее послание прозвучало без оговорки, высказанной другими европейскими лидерами и главным дипломатом ЕС Боррелем, о том, что любые действия Израиля должны соответствовать международному гуманитарному праву.

Тем не менее некоторые лидеры стран ЕС все же прямо похвалили визит фон дер Ляйен во время саммита.

Впрочем, по данным источников, большинство государств ранее жаловались на нескоординированную позицию президента комиссии.

Президент Евросовета Шарль Мишель во время встречи подчеркнул, что внешняя политика ЕС должна основываться на единстве и последовательности, требуя уважения к международному праву, где бы ни происходили конфликты, что также было воспринято как публичное напоминание фон дер Ляйен.

Отметим, что 13 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и президент Европарламента Робертой Мецолой прибыли в Израиль. Таким образом, они выразили поддержку от европейских стран.

Ранее мы писали, что американский президент Джо Байден планирует выступить с речью по поводу войн в Украине и Израиле. Это должно произойти уже завтра, 20 октября

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