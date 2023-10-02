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Деякі країни Шенгенської групи відновили перевірки на кордоні: яка причина

2 жовтня 2023 10:32
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Деякі країни Шенгенської групи відновили перевірки на кордоні: яка причина
Німецький поліцейський зупиняє мікроавтобус на кордоні з Польщею для перевірки. Фото: euronews
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Деякі країни Шенгенської групи поновили перевірки на внутрішніх європейських кордонах. Як причина вказується міграційна криза, з якою знову зіткнувся ЄС.

Про це пише euronews

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Доцент кафедри політології Мессінського університету Еудженіо Кусумано заявив, що відновлення прикордонного контролю використовується як сигнал для громадськості, адже уряд жорстко ставиться до міграції. 

Відновлення перевірок також пов'язано із прибуттям великої кількості мігрантів до країн Південної Європи.

"Завдяки відсутності перевірки на кордоні біженці вільно пересуваються континентом, і в деяких країнах ЄС останніми місяцями спостерігається різке зростання кількості запитів про надання притулку. Зокрема, у Німеччині", — йдеться у повідомленні. 

Водночас Берлін пояснює поновлення перевірок на кордонах із Польщею та Чехією боротьбою з торговцями людьми. Підсилює спостереження за перетином свого кордону з Хорватією Словенія, що недавно приєдналася до Шенгенської зони.

Що таке Шенгенська угода

Шенгенська угода була підписана п'ятьма країнами — Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом у червні 1985 року. Це сталося на судні "Принцеса Марі-Астрід" на річці Мозель, неподалік від місця, де сходяться кордони Люксембургу, Франції та ФРН. Договір отримав назву за найближчим населеним пунктом — Шенген. 

Пізніше до нього приєдналися майже всі країни Євросоюзу, що розширювався, а також Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн. 

Ірландія через окрему угоду з Великою Британією до Шенгену увійти не змогла.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що до кінця 2023 року до Шенгенської зони мають вступити Болгарія та Румунія. Як зазначається, збільшення Шенгену допоможе зміцнити ЄС та позитивно вплине на бізнес і населення обох країн. 

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