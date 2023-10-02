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Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе: какая причина

2 октября 2023 10:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе: какая причина
Немецкий полицейский останавливает микроавтобус на границе с Польшей для проверки. Фото: euronews
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на внутренних европейских границах. Как причина указывается миграционный кризис, с которым снова столкнулся ЕС.

Об этом пишет euronews.

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Доцент кафедры политологии Мессинского университета Эудженио Кусумано заявил, что восстановление пограничного контроля используется как сигнал для общественности, ведь правительство жестко относится к миграции.

Возобновление проверок также связано с прибытием большого количества мигрантов в страны Южной Европы.

"Благодаря отсутствию проверки на границе беженцы свободно передвигаются по континенту, и в некоторых странах ЕС в последние месяцы наблюдается резкий рост количества запросов о предоставлении убежища. В частности, в Германии", — говорится в сообщении.

В то же время Берлин объясняет возобновление проверок на границах с Польшей и Чехией борьбой с торговцами людьми. Усиливает наблюдение за пересечением своей границы с Хорватией Словения, недавно присоединившаяся к Шенгенской зоне.

Что такое Шенгенское соглашение

Шенгенское соглашение было подписано пятью странами — Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом в июне 1985 года. Это произошло на судне "Принцесса Мари-Астрид" на реке Мозель, недалеко от места, где сходятся границы Люксембурга, Франции и ФРГ. Договор получил название по ближайшему населенному пункту — Шенген.

Позже к нему присоединились почти все расширяющиеся страны Евросоюза, а также Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Ирландия из-за отдельного соглашения с Великобританией в Шенген войти не смогла.

Напомним, недавно стало известно, что до конца 2023 года в Шенгенскую зону должны вступить Болгария и Румыния. Как отмечается, увеличение Шенгена поможет укрепить ЕС и окажет положительное влияние на бизнес и население обеих стран.

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