Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на границе: какая причина
Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на внутренних европейских границах. Как причина указывается миграционный кризис, с которым снова столкнулся ЕС.
Об этом пишет euronews.
Некоторые страны Шенгенской группы возобновили контроль на границе
Доцент кафедры политологии Мессинского университета Эудженио Кусумано заявил, что восстановление пограничного контроля используется как сигнал для общественности, ведь правительство жестко относится к миграции.
Возобновление проверок также связано с прибытием большого количества мигрантов в страны Южной Европы.
"Благодаря отсутствию проверки на границе беженцы свободно передвигаются по континенту, и в некоторых странах ЕС в последние месяцы наблюдается резкий рост количества запросов о предоставлении убежища. В частности, в Германии", — говорится в сообщении.
В то же время Берлин объясняет возобновление проверок на границах с Польшей и Чехией борьбой с торговцами людьми. Усиливает наблюдение за пересечением своей границы с Хорватией Словения, недавно присоединившаяся к Шенгенской зоне.
Что такое Шенгенское соглашение
Шенгенское соглашение было подписано пятью странами — Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом в июне 1985 года. Это произошло на судне "Принцесса Мари-Астрид" на реке Мозель, недалеко от места, где сходятся границы Люксембурга, Франции и ФРГ. Договор получил название по ближайшему населенному пункту — Шенген.
Позже к нему присоединились почти все расширяющиеся страны Евросоюза, а также Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.
Ирландия из-за отдельного соглашения с Великобританией в Шенген войти не смогла.
Напомним, недавно стало известно, что до конца 2023 года в Шенгенскую зону должны вступить Болгария и Румыния. Как отмечается, увеличение Шенгена поможет укрепить ЕС и окажет положительное влияние на бизнес и население обеих стран.