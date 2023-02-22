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Демографічна криза: у Південній Кореї рекордно низька народжуваність і кількість шлюбів

22 лютого 2023 09:50
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Демографічна криза у Південній Кореї: рекордно низька народжуваність та кількість шлюбів
У Південній Кореї зростає відсоток людей пенсійного віку
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Південній Кореї поглибилася демографічна криза після того, як нові дані показали, що кількість немовлят, народжених минулого року, досягла чергового рекордно низького рівня. Також зменшується кількість шлюбів, зареєстрованих у країні. 

Про це повідомляє The Guardian

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Падіння рівня народжуваності

Згідно з даними, оприлюдненими в середу Статистичним управлінням Кореї, у 2022 році народилося 249 тисяч дітей, що на 4,4% менше, ніж у попередньому році, і третій рік поспіль кількість смертей перевищує кількість народжених у четвертій за величиною економіці Азії.

Рівень народжуваності також впав до рекордно низького рівня, завдавши удару по зусиллях уряду заохотити пари мати більше дітей.

Тепер жінка з Південної Кореї може розраховувати мати в середньому 0,78 дитини протягом свого життя — це найнижчий рівень з моменту, коли вперше ведуться записи в 1970 році — що робить Південну Корею єдиною країною в світі з коефіцієнтом народжуваності нижче одиниці.

Чому люди відмовляються від шлюбу і дітей

Експерти кажуть, що показник має бути не менше 2,1, щоб населення країни залишалося стабільним на рівні 52 мільйони. Влада Кореї вважає зниження народжуваності тривожною тенденцією. 

Все більше молодих людей відкладають створення сім’ї або взагалі відмовляються від дітей. Вони посилаються на високі витрати на виховання дітей, погані перспективи роботи на тлі економічного спаду та зростання цін на нерухомість, тоді як деякі жінки кажуть, що віддають перевагу своїй особистій свободі та виключають можливість пошуку шлюбного партнера.

У результаті кількість шлюбів у Південній Кореї досягла історичного мінімуму в 193 тисячі у 2021 році.

Тривожна тенденція

Згідно з новими даними, у 2022 році середній вік, у якому жінки народжують дитину, становив 33,5 року, що на 0,2 року більше, ніж роком раніше. У середньому жінки народжували свою першу дитину в 33 роки. Лише 24 дитини народжувалися на кожну 1000 жінок у віці до 20 років — на 3,5% менше, ніж роком раніше. 

З найнижчим у світі рівнем народжуваності та швидким старінням населення зростає занепокоєння щодо навантаження на економіку та пенсійну систему Південної Кореї, яка може вичерпатися в найближчі десятиліття.

Чисельність населення скоротилася вперше за всю історію спостережень у 2021 році і, за прогнозами, до 2070 року впаде ще більше до 38 мільйонів.

Програми уряду для підтримки сімей

Подібно до Японії, органи місцевого самоврядування в Південній Кореї запустили програми, щоб заохотити людей народжувати дітей, включаючи грошові пожертви та допомогу в лікуванні безпліддя та медичних витратах.

У грудні уряд Південної Кореї оприлюднив пакет заходів для вирішення проблеми низької народжуваності та старіння населення, включаючи скорочення перерв у кар’єрі для жінок після народження дітей, більш доступне житло та кращі можливості працевлаштування для молоді. Рівень безробіття серед людей віком від 25 до 29 років у січні досяг 5,6%, що вище середнього по країні (3,6%).

Уряд президента Юн Сук Йоля пропонує 700 тис. вон (540 доларів) на місяць сім'ям з дитиною віком до року, а з наступного року виплата буде збільшена до 1 млн вон. 

Уряд також заявив, що намагатиметься послабити обмеження на працю мігрантів, щоб подолати скорочення населення, проти цієї ідеї виступає багато консервативних південнокорейців.

Нагадаємо, у 2022 році чисельність населення планети Земля вже перевищила 8 млрд осіб.

Фото: KIM HONG-JI/REUTERS

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