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Демографический кризис: в Южной Корее рекордно низкая рождаемость и количество браков

22 февраля 2023 09:50
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Демографический кризис в Южной Корее: рекордно низкая рождаемость и количество браков
В Южной Корее растет процент людей пенсионного возраста
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Южной Корее углубился демографический кризис после того, как новые данные показали, что количество младенцев, рожденных в прошлом году, достигло очередного рекордно низкого уровня. Также уменьшается количество браков, зарегистрированных в стране.

Об этом сообщает The Guardian.

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Падение уровня рождаемости

Согласно данным, обнародованным в среду Статистическим управлением Кореи, в 2022 году родилось 249 000 детей, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году, и третий год количество смертей превышает количество рожденных в четвертой по величине экономике Азии.

Уровень рождаемости также упал до рекордно низкого уровня, нанеся удар по усилиям правительства поощрить пары иметь больше детей.

Теперь женщина из Южной Кореи может рассчитывать иметь в среднем 0,78 ребенка в течение своей жизни – самый низкий уровень с момента, когда впервые ведутся записи в 1970 году – что делает Южную Корею единственной страной в мире с коэффициентом рождаемости ниже единицы.

Почему люди отказываются от брака и детей

Эксперты говорят, что показатель должен быть не менее 2,1, чтобы население страны оставалось стабильным на уровне 52 миллиона. Власти Кореи считают снижение рождаемости тревожной тенденцией.

Все больше молодых людей откладывают создание семьи или вообще отказываются от детей. Они ссылаются на высокие затраты на воспитание детей, плохие перспективы работы на фоне экономического спада и рост цен на недвижимость, в то время как некоторые женщины говорят, что предпочитают свою личную свободу и исключают возможность поиска брачного партнера.

В результате количество браков в Южной Корее достигло исторического минимума в 193 тыс. в 2021 году.

Тревожная тенденция

Согласно новым данным, в 2022 году средний возраст, в котором женщины рожают ребенка, составлял 33,5 года, что на 0,2 года больше, чем годом ранее. В среднем женщины рожали своего первого ребенка в 33 года. Только 24 ребенка рождались на каждую 1000 женщин в возрасте до 20 лет – на 3,5% меньше, чем годом ранее.

С самым низким в мире уровнем рождаемости и быстрым старением населения растет обеспокоенность по поводу нагрузки на экономику и пенсионную систему Южной Кореи, которая может иссякнуть в ближайшие десятилетия.

Численность населения сократилась впервые за всю историю наблюдений в 2021 году, и, по прогнозам, к 2070 году упадет еще больше 38 миллионов.

Программы правительства для поддержки семей

Подобно Японии, органы местного самоуправления в Южной Корее запустили программы, чтобы поощрить людей рожать детей, включая денежные пожертвования и помощь в лечении бесплодия и медицинских расходах.

В декабре правительство Южной Кореи обнародовало пакет мер по решению проблемы низкой рождаемости и старения населения, включая сокращение перерывов в карьере для женщин после рождения детей, более доступное жилье и лучшие возможности трудоустройства для молодежи. Уровень безработицы среди людей в возрасте от 25 до 29 лет в январе достиг 5,6%, что выше среднего по стране (3,6%).

Правительство президента Юн Сук Йоля предлагает 700 тыс. вон ($540) в месяц семьям с ребенком в возрасте до года, а со следующего года выплата будет увеличена до 1 миллиона вон.

Правительство также заявило, что будет пытаться ослабить ограничения на труд мигрантов, чтобы преодолеть сокращение населения, против этой идеи выступает много консервативных южнокорейцев.

Напомним, в 2022 году численность населения планеты Земля уже превысила 8 млрд человек.

Фото: KIM HONG-JI/REUTERS

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