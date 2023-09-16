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Демонстрація ракет та екскурсія по фрегату: як Шойгу намагається здивувати Кім Чен Ина

16 вересня 2023 13:15
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Валерія Пержун
редактор
Демонстрація ракет та екскурсія по фрегату: як Шойгу намагається здивувати Кім Чен Ина
Лідер КНДР Кім Чен Ин та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: Міноборони РФ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На аеродромі Кневичі в РФ зустрілися Кім Чен Ин та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. На летовищі диктатору КНДР представили гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинжал". Та на цьому екскурсія не закінчилася.  

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Демонстрація ракет Кім Чен Ину

Перед Північнокорейським диктатором РФ похвалилася зброєю, якою обстрілює Україну.

Кім Чен Ин на летовищі
Кім Чен Ину розповідають про російську зброю. Фото: Міноборони РФ

"На аеродромі Кневичі Кім Чен Ину міністр оборони РФ Сергій Шойгу представив ракетоносець МіГ-31І з найновішим озброєнням — гіперзвуковим авіаційним ракетним комплексом "Кинжал", — йдеться у повідомленні.

Як заявляє відомство, "цей російський авіаційний комплекс не має аналогів у світі".

"До складу комплексу входить ракетоносець Міг-31І, оснащений гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинжал", та система управління ракетою", — зазначає Міноборони РФ.

У Міноборони РФ розповіли, що показували Кім Чен Ину на аеродромі
Скриншот повідомлення Міноборони РФ

Кім Чен Ина відвезли на фрегат "Маршал Шапошников"

Після летовища лідера КНДР Кім Чен Ина та Шойгу доправили на фрегат Тихоокеанського флоту "Маршал Шапошников" у Владивостоці.

Кім Чен Ина повели на фрегат
Кім Чен Ину демонструють систему управління фрегатом. Фото: Міноборони РФ

Без демонстрації зброї і тут не обійшлось — на борту судна встановлені ракетні та артилерійські комплекси. 

"Протикорабельні ракетні комплекси "Уран" та універсальні комплекси крилатих ракет "Калібр", а також 100-міліметрову автоматичну артилерійську установку А-190 продемонстрували керівнику Корейської Народної Демократичної Республіки Кім Чен Ину під час його відвідин фрегата Тихоокеанського флоту", — заявляє Міноборони РФ.

Фрегат, збудований ще у минулому столітті, навантажили сучасною зброєю та встановили систему "ГЛОНАСС".

"Маршал Шапошников" здатний як ефективно боротися із сучасними підводними човнами противника, так і вести бій із надводним противником великих дистанціях, і навіть завдавати точних ударів по берегових об'єктах і об'єктах, розташованих на значному віддаленні від берегової межі", — йдеться у повідомленні.

І на останок відвідин судна північнокорейський диктатор залишив відгук "у книзі почесних відвідувачів" та отримав у подарунок модель бойового корабля.

Що показали Кім Чен Ину на фрегаті
Скриншот повідомлення Міноборони РФ

Нагадаємо, у Китаї окреслили позицію щодо зустрічі Кім Чен Ина та Путіна.

Також стало відомо, що Південна Корея має докази, що КНДР довгий час надає РФ зброю.

Водночас Кім Чен Ина внесли до бази "Миротворця".

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