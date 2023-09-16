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Демонстрация ракет и экскурсия по фрегату: как Шойгу пытается удивить Ким Чен Ына

16 сентября 2023 13:15
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Демонстрация ракет и экскурсия по фрегату: как Шойгу пытается удивить Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На аэродроме Кневичи в РФ встретились Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу. На аэродроме диктатору КНДР представили гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Но на этом экскурсия не окончилась.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Демонстрация ракет Ким Чен Ыну

Перед Северокорейским диктатором РФ похвасталось оружием, которым обстреливает Украину.

Ким Чен Ын на аэродроме
Ким Чен Ыну рассказывают о русском оружии. Фото: Минобороны РФ

"На аэродроме Кневичи Ким Чен Ыну министр обороны РФ Сергей Шойгу представил ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением — гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", — говорится в сообщении.

Как заявляет ведомство, "данный российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире".

"В состав комплекса входит ракетоносец Миг-31И, оснащенный гиперзвуковой аэробалистической ракетой "Кинжал", и система управления ракетой", — отмечает Минобороны РФ.

В Минобороны РФ рассказали, что показывали Ким Чен Ину на аэродроме
Скриншот сообщения Минобороны РФ

Ким Чен Ына отвезли на фрегат "Маршал Шапошников"

После аэродрома лидера КНДР Ким Чен Ына и Шойгу доставили на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке.

Ким Чен Ина повели на фрегат
Ким Чен Ыну демонстрируют систему управления фрегатом. Фото: Минобороны РФ

Без демонстрации оружия и здесь не обошлось на борту судна установлены ракетные и артиллерийские комплексы.

"Противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190 продемонстрировали руководителю Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыну во время его посещения фрегата Тихоокеанского флота", — заявляет Минобороны РФ.

Фрегат, построенный еще в прошлом веке, нагрузили современным оружием и установили систему "ГЛОНАСС".

"Маршал Шапошников" способен не только эффективно бороться с современными подводными лодками противника, но и вести бой с надводным противником на больших дистанциях, а также наносить точные удары по береговым объектам и объектам, расположенным в значительном удалении от береговой границы", — говорится в сообщении.

И в заключении посещения судна северокорейский диктатор оставил отклик "в книге почетных посетителей" и получил в подарок модель боевого корабля.

Что показали Ким Чен Ину на фрегате
Скриншот сообщения Минобороны РФ

Напомним, в Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ына и Путина.

Также стало известно, что у Южной Кореи есть доказательства, что КНДР долгое время предоставляет РФ оружие.

В то же время Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца".

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