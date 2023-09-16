Демонстрация ракет и экскурсия по фрегату: как Шойгу пытается удивить Ким Чен Ына
На аэродроме Кневичи в РФ встретились Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу. На аэродроме диктатору КНДР представили гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Но на этом экскурсия не окончилась.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Демонстрация ракет Ким Чен Ыну
Перед Северокорейским диктатором РФ похвасталось оружием, которым обстреливает Украину.
"На аэродроме Кневичи Ким Чен Ыну министр обороны РФ Сергей Шойгу представил ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением — гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", — говорится в сообщении.
Как заявляет ведомство, "данный российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире".
"В состав комплекса входит ракетоносец Миг-31И, оснащенный гиперзвуковой аэробалистической ракетой "Кинжал", и система управления ракетой", — отмечает Минобороны РФ.
Ким Чен Ына отвезли на фрегат "Маршал Шапошников"
После аэродрома лидера КНДР Ким Чен Ына и Шойгу доставили на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке.
Без демонстрации оружия и здесь не обошлось — на борту судна установлены ракетные и артиллерийские комплексы.
"Противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190 продемонстрировали руководителю Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыну во время его посещения фрегата Тихоокеанского флота", — заявляет Минобороны РФ.
Фрегат, построенный еще в прошлом веке, нагрузили современным оружием и установили систему "ГЛОНАСС".
"Маршал Шапошников" способен не только эффективно бороться с современными подводными лодками противника, но и вести бой с надводным противником на больших дистанциях, а также наносить точные удары по береговым объектам и объектам, расположенным в значительном удалении от береговой границы", — говорится в сообщении.
И в заключении посещения судна северокорейский диктатор оставил отклик "в книге почетных посетителей" и получил в подарок модель боевого корабля.
Напомним, в Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ына и Путина.
Также стало известно, что у Южной Кореи есть доказательства, что КНДР долгое время предоставляет РФ оружие.
В то же время Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца".