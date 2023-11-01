1 листопада відзначають 30 років Європейському Союзу

Прапор Європейського Союзу. Фото: REUTERS/Yves Herman

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Тридцятий "День народження" Європейського Союзу відзначають 1 листопада, коли вступив у дію Маастрихтський договір (або Договір про Європейський Союз). Те, що розпочалося після Другої світової війни як зусилля із забезпечення миру та економічної стабільності в Європі, перетворилося на наднаціональний союз, який має значний вплив на світовій арені.

Новини.LIVE підготували матеріал про історію Європейського Союзу та шлях України до нього.

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Історія Європейського Союзу

Створенню Європейського Союзу посприяла Друга світова війна. Після неї європейські лідери шукали спосіб запобігти новому катастрофічному конфлікту та сприяти економічному відновленню.

У 1951 році шість членів-засновників — Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Західна Німеччина — підписали Паризький договір про заснування Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС). Це стало першим кроком до наднаціонального співробітництва в Європі, об'єднання виробництва вугілля і сталі, ключових елементів військової та промислової могутності.

Успіх ЄОВС стимулював подальшу інтеграцію. У 1957 році було підписано Римський договір про заснування Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) та Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом).

Ці договори мали на меті створення спільного ринку, сприяння економічному співробітництву та вільному переміщенню товарів, послуг, капіталу та людей між країнами-членами. Це стало великим кроком на шляху до формування Європейського Союзу, яким ми його знаємо сьогодні.

У 1992 році було підписано Договір про Європейський Союз, широко відомий як Маастрихтський договір. За рік, 1 листопада 1993 року, він набув чинності. Він став поворотним моментом в історії ЄС, запровадивши три стовпи європейської інтеграції:

Європейські Співтовариства,

Спільну зовнішню політику і політику безпеки (СЗППБ),

Поліцейське і судове співробітництво у кримінальних справах (ПСКС).

Вона також призвела до запровадження євро, єдиної валюти, яку використовують нині 20 країн-членів ЄС, що ще більше посилило економічну інтеграцію.

Наприкінці XX та на початку XXI століть ЄС продовжував зростати, пройшовши кілька хвиль розширення. Однією з найбільш значимих було включення країн Центральної та Східної Європи, які раніше входили до Східного блоку.

Падіння Берлінської стіни, що поклало початок розширенню ЄС на схід. Фото: wikipedia

У 2007 році набув чинності Лісабонський договір, який вніс зміни до існуючих договорів і впорядкував процес прийняття рішень в ЄС. Він посилив роль Європейського парламенту, зміцнив позицію Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки та розширив використання голосування кваліфікованою більшістю у кількох сферах політики.

Підписання Лісабонської угоди. Фото: wikipedia

Україна та ЄС

Прагнення України до тісніших зв'язків з ЄС почалось від самого моменту здобуття незалежності у 1991 році. У перші ж роки незалежності Україна зосередилася на розбудові демократичних інститутів та ринкової економіки, керуючись бажанням більшої інтеграції із Заходом.

Обидві революції були так чи інакше повʼязані зі стремлінням України до євроінтеграції. Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2014-го стали символом відданості українців демократичним цінностям Заходу. І у 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Шарль Мішель, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: wikipedia

У 2017 році громадяни України отримали безвізовий режим для в'їзду до Шенгенської зони. Окрім того, зросли економічні відносини між Україною та ЄС. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) в рамках Угоди про асоціацію стимулювала торговельно-економічне співробітництво, допомагаючи Україні узгодити свої стандарти та правила з європейськими.

Влітку 2022 Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. І навіть під час повномасштабної війни з Росією продовжує проводити реформи для вступу.

Сильні перед лицем світових проблем

Протягом своєї історії ЄС стикався з численними викликами. Економічні кризи, міграційна криза та постійні дебати про баланс між національним суверенітетом і наднаціональним управлінням — це лише кілька прикладів.

Однак ЄС також довів свою стійкість і здатність до адаптації, часто виходячи з криз з новою рішучістю і ще більшою згуртованістю.

Європейський парламент у Страсбурзі. Фото: wikipedia

Сьогодні Європейський Союз виріс до 27 країн-членів після виходу Великої Британії у 2020 році, з потенціалом подальшого розширення в майбутньому — приміром Україною.

ЄС продовжує розширювати свій вплив у різних сферах, включаючи торгівлю, екологічну політику та цифрове регулювання, і відіграє вирішальну роль на світовій арені.