1 ноября отмечают 30 лет Европейскому Союзу

Флаг Европейского союза. Фото: REUTERS/Yves Herman

Мария Кагал Редактор международного отдела

Тридцатый "День рождения" Европейского Союза отмечают 1 ноября, когда вступил в действие Маастрихтский договор (или Договор о Европейском Союзе). То, что началось после Второй мировой войны как усилия по обеспечению мира и экономической стабильности в Европе, превратилось в наднациональный союз, оказывающий значительное влияние на мировой арене.

Новини.LIVE подготовили материал об истории Европейского Союза и пути Украины к нему.

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История Европейского Союза

Созданию Европейского Союза посодействовала Вторая мировая война. После нее европейские лидеры искали способ предотвратить новый катастрофический конфликт и способствовать экономическому восстановлению.

В 1951 году шесть членов-учредителей — Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Западная Германия — подписали Парижский договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Это стало первым шагом к наднациональному сотрудничеству в Европе, объединению производства угля и стали, ключевым элементам военного и промышленного могущества.

Успех ЕОУС стимулировал дальнейшую интеграцию. В 1957 году был подписан Римский договор об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

Эти договоры преследовали цель создания общего рынка, содействия экономическому сотрудничеству и свободному перемещению товаров, услуг, капитала и людей между странами-членами. Это стало большим шагом по пути к формированию Европейского Союза, которым мы его знаем сегодня.

В 1992 году был подписан Договор о Европейском Союзе, широко известный как Маастрихтский договор. Через год, 1 ноября 1993, он вступил в действие. Он стал поворотным моментом в истории ЕС, введя три столба европейской интеграции:

Европейские Сообщества;

Общую внешнюю политику и политику безопасности (СЗППБ);

Полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам (ПСКС).

Она также привела к введению евро, единой валюты, используемой ныне 20 странами-членами ЕС, что еще больше усилило экономическую интеграцию.

В конце XX и начале XXI веков ЕС продолжал расти, пройдя несколько волн расширения. Одной из наиболее значимых было включение стран Центральной и Восточной Европы, ранее входивших в Восточный блок.

Падение Берлинской стены, положившей начало расширению ЕС на восток. Фото: wikipedia

В 2007 году вступил в силу Лиссабонский договор, который внес изменения в существующие договоры и упорядочил процесс принятия решений в ЕС. Он усилил роль Европейского парламента, укрепил позицию Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и расширил использование голосования квалифицированным большинством в нескольких областях политики.

Подписание Лиссабонского соглашения. Фото: wikipedia

Украина и ЕС

Стремление Украины к более тесным связям с ЕС началось с самого момента обретения независимости в 1991 году. В первые годы независимости Украина сосредоточилась на развитии демократических институтов и рыночной экономики, руководствуясь желанием большей интеграции с Западом.

Обе революции так или иначе были связаны с стремлением Украины к евроинтеграции. Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2014 стали символом преданности украинцев демократическим ценностям Запада. И в 2014 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Лайен. Фото: wikipedia

В 2017 году граждане Украины получили безвизовый режим для въезда в Шенгенскую зону. Кроме того, выросли экономические отношения между Украиной и ЕС. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (ПВЗСТ) в рамках Соглашения об ассоциации стимулировала торгово-экономическое сотрудничество, помогая Украине согласовать свои стандарты и правила с европейскими.

Летом 2022 года Украина получила статус кандидата в члены ЕС. И даже во время полномасштабной войны с Россией продолжает проводить реформы для вступления.

Сильные перед лицом мировых проблем

В течение своей истории ЕС сталкивался с многочисленными вызовами. Экономические кризисы, миграционный кризис и постоянные дебаты о балансе между национальным суверенитетом и наднациональным управлением — всего лишь несколько примеров.

Однако ЕС также доказал свою устойчивость и способность к адаптации, часто исходя из кризисов с новой решительностью и еще большей сплоченностью.

Европейский парламент в Страсбурге. Фото: wikipedia

Сегодня Европейский Союз вырос до 27 стран-членов после выхода Великобритании в 2020 году, с потенциалом дальнейшего расширения в будущем, например Украиной.

ЕС продолжает расширять свое влияние в различных областях, включая торговлю, экологическую политику и цифровое регулирование, и играет решающую роль на мировой арене.