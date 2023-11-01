Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow День рождения Европейского Союза. Что нужно знать про 30 лет сотрудничества и дипломатии arrow

День рождения Европейского Союза. Что нужно знать про 30 лет сотрудничества и дипломатии

1 ноября 2023 06:18
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
1 ноября отмечают 30 лет Европейскому Союзу
Флаг Европейского союза. Фото: REUTERS/Yves Herman
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Тридцатый "День рождения" Европейского Союза отмечают 1 ноября, когда вступил в действие Маастрихтский договор (или Договор о Европейском Союзе). То, что началось после Второй мировой войны как усилия по обеспечению мира и экономической стабильности в Европе, превратилось в наднациональный союз, оказывающий значительное влияние на мировой арене.

Новини.LIVE подготовили материал об истории Европейского Союза и пути Украины к нему.

Читайте также:

История Европейского Союза

Созданию Европейского Союза посодействовала Вторая мировая война. После нее европейские лидеры искали способ предотвратить новый катастрофический конфликт и способствовать экономическому восстановлению.

В 1951 году шесть членов-учредителей — Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Западная Германия — подписали Парижский договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Это стало первым шагом к наднациональному сотрудничеству в Европе, объединению производства угля и стали, ключевым элементам военного и промышленного могущества.

Успех ЕОУС стимулировал дальнейшую интеграцию. В 1957 году был подписан Римский договор об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

Эти договоры преследовали цель создания общего рынка, содействия экономическому сотрудничеству и свободному перемещению товаров, услуг, капитала и людей между странами-членами. Это стало большим шагом по пути к формированию Европейского Союза, которым мы его знаем сегодня.

В 1992 году был подписан Договор о Европейском Союзе, широко известный как Маастрихтский договор. Через год, 1 ноября 1993, он вступил в действие. Он стал поворотным моментом в истории ЕС, введя три столба европейской интеграции:

  • Европейские Сообщества;
  • Общую внешнюю политику и политику безопасности (СЗППБ);
  • Полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам (ПСКС).

Она также привела к введению евро, единой валюты, используемой ныне 20 странами-членами ЕС, что еще больше усилило экономическую интеграцию.

В конце XX и начале XXI веков ЕС продолжал расти, пройдя несколько волн расширения. Одной из наиболее значимых было включение стран Центральной и Восточной Европы, ранее входивших в Восточный блок.

undefined
Падение Берлинской стены, положившей начало расширению ЕС на восток. Фото: wikipedia

В 2007 году вступил в силу Лиссабонский договор, который внес изменения в существующие договоры и упорядочил процесс принятия решений в ЕС. Он усилил роль Европейского парламента, укрепил позицию Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и расширил использование голосования квалифицированным большинством в нескольких областях политики.

undefined
Подписание Лиссабонского соглашения. Фото: wikipedia

Украина и ЕС

Стремление Украины к более тесным связям с ЕС началось с самого момента обретения независимости в 1991 году. В первые годы независимости Украина сосредоточилась на развитии демократических институтов и рыночной экономики, руководствуясь желанием большей интеграции с Западом.

Обе революции так или иначе были связаны с стремлением Украины к евроинтеграции. Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2014 стали символом преданности украинцев демократическим ценностям Запада. И в 2014 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

undefined
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Лайен. Фото: wikipedia

В 2017 году граждане Украины получили безвизовый режим для въезда в Шенгенскую зону. Кроме того, выросли экономические отношения между Украиной и ЕС. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (ПВЗСТ) в рамках Соглашения об ассоциации стимулировала торгово-экономическое сотрудничество, помогая Украине согласовать свои стандарты и правила с европейскими.

Летом 2022 года Украина получила статус кандидата в члены ЕС. И даже во время полномасштабной войны с Россией продолжает проводить реформы для вступления.

Сильные перед лицом мировых проблем

В течение своей истории ЕС сталкивался с многочисленными вызовами. Экономические кризисы, миграционный кризис и постоянные дебаты о балансе между национальным суверенитетом и наднациональным управлением — всего лишь несколько примеров.

Однако ЕС также доказал свою устойчивость и способность к адаптации, часто исходя из кризисов с новой решительностью и еще большей сплоченностью.

undefined
Европейский парламент в Страсбурге. Фото: wikipedia

Сегодня Европейский Союз вырос до 27 стран-членов после выхода Великобритании в 2020 году, с потенциалом дальнейшего расширения в будущем, например Украиной.

ЕС продолжает расширять свое влияние в различных областях, включая торговлю, экологическую политику и цифровое регулирование, и играет решающую роль на мировой арене.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме