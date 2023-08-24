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День Незалежності у світі: українські військові піднімають прапор у США

24 серпня 2023 23:00
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
День Незалежності у світі: українські військові піднімають прапор у США
Українські військові на реабілітації у США з прапором України. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У США, де проживає величезна українська діаспора, також відсвяткували національне свято День Незалежності. Українські військові разом з американськими підняли синьо-жовтий стяг у першій столиці Америки Філадельфії. 

Новини.LIVE також побували на урочистостях. 

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Люди, у руках із синьо-жовтими стягами, діти у вишиванках та українські військові на лаві почесних гостей: українська громада Філадельфії зібралась відзначати 32-річницю Незалежності України. 

На урочисте підняття українського прапора над мерією міста Філадельфії прийшли представники конгресу, мерія міста та активні місцеві українці. 

"Філадельфія — це найстаріше місто Америки, ми тут цінуємо різноманіття і особливо підтримуємо всіх українців у цей важкий час. Ми допомагаємо новоприбулим українцям тут. Саме тому нині ми піднімаємо прапор України над мерією міста, щоб показати, що ми нині з Україною і святкуємо її Незалежність", — каже мер Філадельфії Джим Кенні. 

"Незалежність — то наше найбільше щастя", — каже українка пані Мирослава, стає поближче, щоб добре чути всіх, хто нині на урочистостях, а промені сонця, тим часом, ще більше висвітлюють її сивину.

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Українка пані Тамара на піднятті прапора. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

Лунає "Ще не вмерла Україна". Під акомпанемент українського гімну українські військові, які нині перебувають у США на реабілітації, спільно із американськими військовими піднімають прапор. Синьо-жовтий майорить над Сіті Холом Філадельфії.

"Сьогодні Україна, на 547 день війни, відзначає найважливіший день для кожної нації — День Незалежності. Ми стоїмо тут, у центрі першої столиці Америки, у місті створення демократії. Ми сильні та обʼєднані нині з американським народом, який так, як і ми, українці, цінує свободу та незалежність", — каже почесний консул України у Філадельфії Ірина Мазур.

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Українці на піднятті прапора у США. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

Філадельфія та околиці є чи не найбільшим осередком українців в Америці. Чимало людей тут — народжені в США, але виховані українцями. Вони ходять на акції завжди, і сьогодні присутні тут, бо привід особливий. 

"Я тут маю бути, бо я українець, і я американець. Я виріс тут, на сусідній вулиці, але з дитинства ріс як українець. Незалежність — це є корпус людини, вона має бути незалежною, щоб себе висловити, і щоб чути себе, як людина, щоб бути гідною та сильною. Це є те, що ми всі маємо спільного", — каже учасник акції Євген Луців.

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Американець українського походження Євген Луців. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

Такі заходи — це можливість єднання українців за кордоном з українцями в Україні, каже учасниця акції Катерина Саловська і додає:

"Ми маємо нині бути тут, щоб показати свою підтримку Україні. Ми маємо памʼятати ті неоціненні жертви, які нині кладуть на вівтар нашої незалежності молоді, кращі люди нашої країни. Ми маємо показати підтримку їм та їхнім родинам. Я дуже хочу, щоб українці, які зараз в Україні, розуміли, що ми тут, що ми їх підтримуємо, і доки ми дихаємо, то кожен наш подих та кожен наш рух, кожна наша думка не тільки сьогодні, але й щодня присвячена тому, що ми виборюємо свою незалежність".

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Учасники урочистого заходу до Дня Незалежності України у США. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

"Ми маємо щось робити, не можемо сидіти вдома і дивитись телевізор. Те, що ми тут як мінімум маємо робити — це виходити на акції і показувати українцям, що ми з ними!", — каже учасник акції, українець, народжений в Америці, Андрій Козак. 

Після урочистостей люди розгорнули український прапор та створили ланцюг, щоб долучитись до масштабного флешмобу, який проводили по цілому світу о 7 годині вечора за Києвом. 
 

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