День Независимости в мире: украинские военные поднимают флаг в США

Украинские военные на реабилитации в США с флагом Украины. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

В США, где проживает огромная украинская диаспора, также отпраздновали национальный праздник День Независимости. Украинские военные вместе с американскими подняли сине-желтый флаг в первой столице Америки Филадельфии.

Новини.LIVE также побывали на торжествах.

Читайте также:

День украинской независимости в США

Люди, в руках с сине-желтыми флагами, дети в вышитых сорочках и украинские военные на скамье почетных гостей: украинская община Филадельфии собралась отмечать 32-летие Независимости Украины.

На торжественное поднятие украинского флага над мэрией Филадельфии пришли представители конгресса, мэрия города и активные местные украинцы.

"Филадельфия — это самый старый город Америки, мы ценим разнообразие и особенно поддерживаем всех украинцев в это тяжелое время. Мы помогаем новоприбывшим украинцам здесь. Именно поэтому сейчас мы поднимаем флаг Украины над мэрией города, чтобы показать, что мы сейчас с Украиной и празднуем ее Независимость", — говорит мэр Филадельфии Джим Кенни.

"Независимость — это наше величайшее счастье", говорит украинка Мирослава, становится ближе, чтобы хорошо слышать всех, кто сейчас на торжествах, а лучи солнца, тем временем, еще больше освещают ее седину.

Украинка Тамара на поднятие флага. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

Раздается "Ще не вмерла Україна". Под аккомпанемент украинского гимна украинские военные, находящиеся сейчас в США на реабилитации, совместно с американскими военными поднимают флаг. Сине-желтый флаг развевается над Сити Холом Филадельфии.

"Сегодня Украина, на 547-й день войны, отмечает важнейший день для каждой нации — День Независимости. Мы стоим здесь, в центре первой столицы Америки, в городе создания демократии. Мы сильны и объединены ныне с американским народом, который так же, как и мы, украинцы, ценит свободу и независимость", — говорит почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур.

Украинцы на флаге в США. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

Филадельфия и окрестности являются едва ли не самой ячейкой украинцев в Америке. Многие здесь — рожденные в США, но воспитанные украинцами. Они ходят на акции всегда, и сегодня присутствуют здесь, потому что повод особый.

"Я здесь должен быть, потому что я украинец, и я американец. Я вырос здесь, на соседней улице, но с детства рос как украинец. Независимость — это корпус человека, он должен быть независимым, чтобы себя выразить, и чтобы слышать себя, как человек, чтобы быть достойным и сильным. Это то, что мы все имеем общего", — говорит участник акции Евгений Луцив.

Американец украинского происхождения Евгений Луцив. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

Такие мероприятия — это возможность единения украинцев за границей с украинцами в Украине, говорит участница акции Екатерина Саловская.

"Мы должны быть здесь, чтобы показать свою поддержку Украине. Мы должны помнить те неоценимые жертвы, которые сейчас кладут на алтарь нашей независимости молодые, лучшие люди нашей страны. Мы должны показать поддержку им и их семьям. Я очень хочу, чтобы украинцы, которые сейчас в Украине понимали, что мы здесь, что мы их поддерживаем, и пока мы дышим, то каждое наше дыхание и каждое наше движение, каждое наше мнение не только сегодня, но и ежедневно посвящено тому, что мы боремся за свою независимость."

Участники торжественного мероприятия ко Дню Независимости Украины в США. Фото: Eugene Pukach/Новини.LIVE

"Мы должны что-то делать, не можем сидеть дома и смотреть телевизор. То, что мы здесь как минимум должны делать — это выходить на акции и показывать украинцам, что мы с ними!", — говорит участник акции, украинец, рожденный в Америке, Андрей Козак.

После торжеств люди развернули украинский флаг и создали цепь, чтобы присоединиться к масштабному флешмобу, который проводили по всему миру в 7 часов вечера по Киеву.