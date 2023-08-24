Огляд міжнародних ЗМІ на День Незалежності України

Прапор України. Фото: УНІАН

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Відзначати День Незалежності під час тривалої повномасштабної війни — героїзм, і сьогодні як ніколи потрібно памʼятати, яка ціна свободи. Міжнародна преса також не могла пропустити нашої річниці, однак чи не затьмарить смерть Пригожина наше свято на шпальтах ЗМІ?

Новини.LIVE підготували огляд міжнародної преси на День Незалежності України.

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Стримані урочистості надважливого свята

У міжнародних ЗМІ пишуть про День Незалежності України стримано, однак не без уваги. У виданні The New York Times пишуть про святковий парад техніки окупанта, "щоб жителі могли на власні очі побачити, як країна намагається захистити себе від російського вторгнення".

А також наголошують на відсутності пишних святкувань через небезпеку російських обстрілів як привітань.

Видання зазначає, що це вже друге святкування Дня Незалежності від початку повномасштабної війни, яке також припадає на рівно 18 місяців від російського вторгнення.

"День незалежності України відзначається на честь виходу країни з Радянського Союзу в 1991 році, але також дедалі частіше слугує для українців точкою згуртування, щоб відстоювати свою ідентичність та прагнення", — пише журналіст NYT Констант Мехет.

Також видання нагадало читачам історію здобуття Україною незалежності. Як 24 серпня 1991 року більшість членів парламенту прийняли декларацію про незалежність, а ззовні будівлі радісний натовп святкував, розмахуючи синьо-жовтими прапорами.

Проголошення незалежності 1991 року. Фото: ArmyInform

Однак сьогодні це свято означає щось більше, ніж просто історичну дату.

"Українці бачать День Незалежності не стільки як день пам'яті, скільки як день, щоб підтвердити свою відданість демократії та суверенітету", — пише видання, посилаючись на професора української історії в Гарварді Романа Шпарлюка.

День Незалежності і смерть Пригожина

Уся стрічка міжнародних ЗМІ практично забита новинами, які стосуються нещодавньої звістки про смерть Євгенія Пригожина. За цією подією та її наслідками нині спостерігає весь світ.

Українці вже встигли охрестити цю новину подарунком до Дня Незалежності. Однак цей подарунок практично затьмарив висвітлення самого Дня Незалежності в міжнародній пресі.

У новині видання Bloomberg під заголовком "Підсумки по Україні" красується фотографія Пригожина і звістка про його смерть.

І лише в третьому абзаці зустрічається згадка про 32 річницю незалежності:

"Нація, що воює, готується до нових атак, оскільки вона святкує День Незалежності", — пише видання, додаючи звістку про поранених внаслідок обстрілу в Дніпрі.

Наслідки російського обстрілу міста Дніпро. Фото: REUTERS

А видання Reuters згадує про День Незалежності України на фоні новини про кількість поранених внаслідок нічної атаки.

"У четвер — національне свято на честь пострадянської незалежності. Річниця припала рівно на 18 місяців після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до свого сусіда", — пише Reuters, додаючи цитату президента Зеленського, який присвячує свої привітання тим, хто дарує Україні її незалежність.

У Британії садять червону калину до Дня Незалежності

У англійському місті Лінкольн до Дня Незалежності України висаджують кущ червоної калини. Про це пише видання BBC.

Червону калину посадять на території Міжнародного центру управління бомбардувальниками (IBCC) поблизу Лінкольна. Організовує подію Український культурний центр Лінкольна.

У цьому місті під час повномасштабної війни знайшли прихисток 1350 українців.

Кущ червоної калини. Фото: УНІАН

"Цей кущ посідає чільне місце в українській музиці, літературі та мистецтві, а його червоні ягоди прикрашають яскраві вишиті блузки та сорочки, вишиванки в національному одязі українців. Вона також присутня на сучасній емблемі Збройних сил країни", — пише BBC.

Для висадки кущів обрали саме дітей, оскільки діти є майбутнім України, повідомляють організатори.

Також у статті видання принагідно нагадують, що програма прихистку для українців у Великій Британії триває, і заохочують місцевих жителів продовжувати приймати в себе біженців.