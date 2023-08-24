Обзор международных СМИ в День Независимости Украины

Флаг Украины. Фото: УНИАН

Мария Кагал Редактор международного отдела

Отмечать День Независимости во время длительной полномасштабной войны — героизм, и сегодня как никогда нужно помнить, какая цена свободы. Международная пресса также не могла пропустить нашу годовщину, однако не затмит ли смерть Пригожина наш праздник на страницах СМИ?

Новини.LIVE подготовили обзор международной прессы в День Независимости Украины.

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Сдержанные торжества сверхважного праздника

В международных СМИ пишут о Дне Независимости Украины сдержанно, однако не без внимания. В издании The New York Times пишут о праздничном параде техники оккупанта, "чтобы жители могли воочию увидеть, как страна пытается спасти себя от российского вторжения".

А также отмечают отсутствие пышных празднований из-за опасности российских обстрелов в качестве поздравлений.

Издание отмечает, что это уже второе празднование Дня Независимости с начала полномасштабной войны, которое также приходится на ровно 18 месяцев от российского вторжения.

"День независимости Украины отмечается в честь выхода страны из Советского Союза в 1991 году, но также все чаще служит для украинцев точкой сплочения, чтобы отстаивать свою идентичность и стремление", — пишет журналист NYT Констант Мехет.

Также издание напомнило читателям историю обретения Украиной независимости. Как 24 августа 1991 года большинство членов парламента приняли декларацию о независимости, а снаружи здания радостная толпа праздновала, размахивая сине-желтыми флагами.

Провозглашение независимости 1991 года. Фото: ArmyInform

Однако сегодня этот праздник означает нечто большее, чем просто историческую дату.

"Украинцы видят День Независимости не столько как день памяти, сколько как день, чтобы подтвердить свою преданность демократии и суверенитету", — пишет издание, ссылаясь на профессора украинской истории в Гарварде Романа Шпарлюка.

День Независимости и смерть Пригожина

Вся лента международных СМИ практически забита новостями, касающимися недавнего известия о смерти Евгения Пригожина. За этим событием и его последствиями сейчас наблюдает весь мир.

Украинцы уже успели окрестить эту новость подарком ко Дню Независимости. Однако этот подарок практически затмил освещение самого Дня Независимости в международной печати.

В новости издания Bloomberg под названием "Итоги по Украине" красуется фотография Пригожина и известие о его смерти.

И только в третьем абзаце встречается упоминание о 32-й годовщине независимости:

"Воюющая нация готовится к новым атакам, поскольку она празднует День Независимости", — лаконично пишет издание, добавляя известие о раненых в результате обстрела в Днепре.

Последствия обстрела города Днепр. Фото: REUTERS

А издание Reuters вспоминает о Дне Независимости Украины на фоне новости о количестве раненых в результате ночной атаки.

"В четверг — национальный праздник в честь постсоветской независимости. Годовщина пришлась ровно на 18 месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение к своему соседу", — пишет Reuters, добавляя цитату президента Зеленского, который посвящает свои поздравления тем, кто дарит Украине ее независимость.

В Британии сажают красную калину ко Дню Независимости

В английском городе Линкольн ко Дню Независимости Украины высаживают куст красной калины. Об этом пишет издание BBC.

Красную калину посадят на территории Международного центра управления бомбардировщиками (IBCC) вблизи Линкольна. Организует событие Украинский культурный центр Линкольна.

В этом городе во время полномасштабной войны нашли убежище 1350 украинцев.

Куст красной калины. Фото: УНИАН

"Этот куст занимает ведущее место в украинской музыке, литературе и искусстве, а его красные ягоды украшают яркие вышитые блузки и рубашки, вышиванки в национальной одежде украинцев. Она также присутствует на современной эмблеме Вооруженных сил страны", — пишет BBC.

Для высадки кустов выбрали именно детей, поскольку дети — будущее Украины, сообщают организаторы.

Также в статье издания напоминают, что программа убежища для украинцев в Великобритании продолжается, и поощряют местных жителей продолжать принимать у себя беженцев.