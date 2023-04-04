День створення НАТО: як привітали Альянс в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

4 квітня — День створення НАТО. Саме цього дня 1949 року в США створили організацію Північноатлантичного договору, в якій об’єдналося 12 країн світу в оборонний блок.

Новини.LIVE нагадають, як створили НАТО, які країни туди увійшли, а також як привітали Альянс в Україні.

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Створення НАТО

НАТО — це міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права, мирного розв’язання суперечок і підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні.

4 квітня 1949 року у Вашингтоні представниками 12 країн — США, Великобританії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії — підписано Північно-атлантичний пакт (НАТО) про воєнно-політичний союз, що ставив за мету колективний захист демократичних свобод і протидію комуністичній експансії.

День створення НАТО

Які країни приєднались до НАТО

У 1952 році до НАТО приєднались Греція і Туреччина, у 1955 — ФРН.

У 1982 році до Північно-атлантичного пакту приєдналась Іспанія, у 1990 об’єднана Німеччина зайняла місце ФРН, а в 1999 до НАТО вступили Угорщина, Чехія і Польща. У 2004 — Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія, та Естонія, а у 2009 — Албанія та Хорватія.

У 2010 році була прийнята нова стратегічна концепція "Активна участь, сучасна оборона", в якій визначено три найважливіші задачі НАТО в новій геополітичній ситуації — колективна оборона, врегулювання криз та безпеку на основі співпраці.

Єдиною країною, що не має своїх регулярних військ, протягом понад півстоліття залишається Ісландія.

Відносини України і НАТО

Відносини України і НАТО були встановлені в 1991 році з моменту вступу України до Ради північноатлантичного співробітництва відразу після розпаду Радянського Союзу. Саме Україна стала першою країною СНД, яка 8 лютого 1994 стала учасницею програми Партнерство заради миру.

9 липня 1997 року в Мадриді була підписана Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного Договору. Як головний механізм двостороннього діалогу відповідно до хартії була заснована Комісія Україна-НАТО (КУН). У 1998 в рамках КУН була створена Спільна робоча група Україна-НАТО з оборонної реформи.

У 2002 році президент Леонід Кучма зробив офіційну заяву про намір України стати членом НАТО і 11 січня 2003 року було створено Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, який 2 квітня 2010 року ліквідував Віктор Янукович.

18 вересня 2014 року президент Петро Порошенко під час виступу у Конгресі США закликав надати Україні статус союзника поза НАТО, а через три місяці заявив, що питання вступу України до НАТО вирішуватиметься через 5-6 років на референдумі, коли країна буде відповідати категоріям та стандартам цього альянсу.

А 30 вересня Україна подала заявку на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідне розпорядження.

Як Україна привітала НАТО

"Вітаємо наших партнерів із Північноатлантичного альянсу та дякуємо за підтримку України у боротьбі з російськими окупантами! Українці на полі бою показали агресору, що наші незламність і свобода – це шлях до Перемоги! А досвід наших захисників та подальша співпраця з НАТО допоможе суттєво зміцнити світову систему безпеки", — йдеться у вітанні Служби безпеки України.

"4 квітня. День створення НАТО. Вашингтон. Цей же день 1949 року. У Вашингтоні представники 12 країн заснували Північноатлантичний альянс. Цим рішенням керувала мета захисту миру, стабільності, гарантій безпеки і свободи. Україна. 30 вересня 2022 рік. Наша держава подала заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору", — розповідають у Верховній Раді України.

Там додали, що де-факто, Україна вже пройшла свій шлях до НАТО, довівши сумісність зі стандартами Альянсу — спільні цінності, принципи та відповідність Збройних Сил усім стандартам.

"Як співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО (UNIC), дякую за вже пройдений разом шлях. Але далі — більше. Ми вже давно готові до рішучих дій та кроків. Перемога у цій війні можлива завдяки солідарності та згуртованості всього світу. Разом — переможемо", — підкреслили у ВР.

До привітань Альянсу також приєднався депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні День створення НАТО. 4 квітня 1949 року у Вашингтоні представники 12 країн підписали північноатлантичний пакт про воєнно-політичний союз. 4 квітня 2023 — в Альянсі вже 31 країна (включно з Фінляндією). Настане день, коли Україна обовʼязково стане членом НАТО", — написав Гончаренко у своєму Telegram.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чому Україна має вступити до НАТО та ЄС. Це забезпечить безпеку Європи на десятиліття.