День создания НАТО: как поздравили Альянс в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

4 апреля — День создания НАТО. Именно в этот день 1949 года в США была создана организация Североатлантического договора, в которой объединилось 12 стран мира в оборонный блок.

Новини.LIVE напомнят, как создали НАТО, какие страны туда вошли, а также как поздравили Альянс в Украине.

Читайте также:

Создание НАТО

НАТО — это международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, стремящихся достичь целей Североатлантического договора.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль Альянса заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств. НАТО придерживается общих для Североатлантического союза ценностей демократии, индивидуальной свободы, верховенства права, мирного разрешения споров и поддерживает эти ценности во всем евроатлантическом регионе.

4 апреля 1949 года в Вашингтоне представителями 12 стран — США, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии — подписан Североатлантический пакт (НАТО) о военно-политическом союзе, целью коллективная защита демократических свобод и противодействие коммунистической экспансии.

День создания НАТО

Какие страны присоединились к НАТО

В 1952 году к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 — ФРГ.

В 1982 году к Североатлантическому пакту присоединилась Испания, в 1990 году объединенная Германия заняла место ФРГ, а в 1999 году в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша. В 2004 — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, а в 2009 — Албания и Хорватия.

В 2010 году была принята новая стратегическая концепция "Активное участие, современная оборона", в которой определены три важнейшие задачи НАТО в новой геополитической ситуации — коллективная оборона, урегулирование кризисов и безопасность на основе сотрудничества.

Единственной страной, не имеющей своих регулярных войск, на протяжении более полувека остается Исландия.

Отношения Украины и НАТО

Отношения Украины и НАТО были установлены в 1991 году с момента вступления Украины в Совет Североатлантического сотрудничества сразу после распада Советского Союза. Именно Украина стала первой страной СНГ, которая 8 февраля 1994 года стала участницей программы Партнерство ради мира.

9 июля 1997 года в Мадриде была подписана Хартия об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического Договора. В качестве главного механизма двустороннего диалога в соответствии с хартией была основана Комиссия Украина-НАТО (КУН). В 1998 году в рамках КУН была создана Совместная рабочая группа Украина-НАТО по оборонной реформе.

В 2002 году президент Леонид Кучма сделал официальное заявление о намерении Украины стать членом НАТО и 11 января 2003 года был создан Национальный центр по евроатлантической интеграции Украины, который 2 апреля 2010 года ликвидировал Виктор Янукович.

18 сентября 2014 года президент Петр Порошенко во время выступления в Конгрессе США призвал предоставить Украине статус союзника вне НАТО, а через три месяца заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться через 5-6 лет на референдуме, когда страна будет отвечать категориям и стандартам этого альянса.

А 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующее распоряжение.

Как Украина приветствовала НАТО

"Поздравляем наших партнеров из Североатлантического альянса и благодарим за поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами! Украинцы на поле боя показали агрессору, что наши несокрушимость и свобода – это путь к Победе! А опыт наших защитников и дальнейшее сотрудничество с НАТО поможет существенно укрепить мировую систему безопасности", — говорится в поздравлении Службы безопасности Украины.

"4 апреля. День создания НАТО. Вашингтон. Этот же день 1949 года. В Вашингтоне представители 12 стран учредили Североатлантический альянс. Этим решением руководила цель защиты мира, стабильности, гарантий безопасности и свободы. Украина. 30 сентября 2022 года. Наше государство подала заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора", — рассказывают в Верховной Раде Украины.

Там добавили, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО, доказав совместимость со стандартами Альянса — общие ценности, принципы и соответствие Вооруженным силам всем стандартам.

"Как сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО (UNIC), спасибо за уже пройденный вместе путь. Но дальше — больше. Мы уже давно готовы к решительным действиям и шагам. Победа в этой войне возможна благодаря солидарности и сплоченности всего мира. Итого — победим", — подчеркнули в ВР.

К приветствиям Альянса также присоединился депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сегодня День создания НАТО. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представители 12 стран подписали североатлантический пакт о военно-политическом союзе. 4 апреля 2023 — в Альянсе уже 31 страна (включая Финляндию). Наступит день, когда Украина обязательно станет членом НАТО", — написал Гончаренко в своем Telegram.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, почему Украина должна вступить в НАТО и ЕС. Это обеспечит безопасность Европы десятилетия.