Держсекретар США заговорив про визнання Росії спонсором тероризму

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

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Ентоні Блінкен уперше допустив таку можливість. Про це він заявив на слуханнях щодо Китаю у комітеті американського Сенату.

На цю тему Блінкен дискутував із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності визнати РФ спонсором тероризму.

"Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. Сто американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї. Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?" – заявив Ліндсі Грем.

На це запитання держсекретар Блінкен відповів словами: "Ніколи не кажи "ніколи".

Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, Держдепартамент має право вносити держави до переліку країн-спонсорів тероризму, а також виключати їх.

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції України розширили список міжнародних спонсорів війни. Цього разу до переліку внесли угорську фінансову установу OTP Bank.