Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Держсекретар США заговорив про визнання Росії спонсором тероризму arrow

Держсекретар США заговорив про визнання Росії спонсором тероризму

17 травня 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Держсекретар США заговорив про визнання Росії спонсором тероризму
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

Читайте також:

Ентоні Блінкен уперше допустив таку можливість. Про це він заявив на слуханнях щодо Китаю у комітеті американського Сенату.

На цю тему Блінкен дискутував із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який наполягав на необхідності визнати РФ спонсором тероризму.

"Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. Сто американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї. Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?" – заявив Ліндсі Грем.

На це запитання держсекретар Блінкен відповів словами: "Ніколи не кажи "ніколи".

Варто зазначити, що згідно з американським законодавством, Держдепартамент має право вносити держави до переліку країн-спонсорів тероризму, а також виключати їх.

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції України розширили список міжнародних спонсорів війни. Цього разу до переліку внесли угорську фінансову установу OTP Bank.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB