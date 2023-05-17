Госсекретарь США заговорил о признании России спонсором терроризма

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки не исключает признания России государством-спонсором терроризма за совершенные преступления во время вторжения в Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

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Энтони Блинкен впервые допустил такую возможность. Об этом он заявил на слушаниях по Китаю в комитете американского Сената.

По этой теме Блинкен дискутировал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который настаивал на необходимости признать РФ спонсором терроризма.

"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Имею идею. Сто американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия. Прошли месяцы, а ничего не случилось. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не правда ли?” — заявил Линдси Грэм.

На этот вопрос госсекретарь Блинкен ответил словами: "Никогда не говори "никогда".

Следует отметить, что согласно американскому законодательству Госдепартамент имеет право вносить государства в перечень стран-спонсоров терроризма, а также исключать их.

Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины расширили список международных спонсоров войны. На этот раз в список внесли венгерское финансовое учреждение OTP Bank.