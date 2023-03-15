Держслужбовцям та чиновникам рф заборонили виїзд за кордон, — розвідка Британії

Кремль

Британські військові аналітики розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну державні службовці та працівники рф зазнають дедалі жорсткіших обмежень на виїзд за кордон. Дехто з них, ймовірно, був змушений віддати свій паспорт ФСБ.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Співробітники, які знаходяться ближче до центру влади, стикаються з більш суворими обмеженнями. Розвідка розповіла, що кремлівським чиновникам заборонено всі міжнародні поїздки з метою відпочинку.

Це розширення існуючих заходів, які походять ще з радянських часів. Обмеження на поїздки були посилені після російської анексії Криму в 2014 році.

"Ці заходи, ймовірно, покликані запобігти втечі або дезертирству все більш невдоволених чиновників. Існує реальна можливість того, що в міру продовження сек'юритизації російської держави обмеження на поїздки будуть посилюватися для дедалі більшої кількості працівників державного сектору", — додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, у кремлі заявили, що не визнають рішень Міжнародного кримінального суду. Раніше там оголосили про наміри відкрити дві справи про воєнні злочини рф в Україні.

Також ми писали, що прессекретар МЗС росії Марія Захарова підтвердила, що в кремлівському оточенні точиться внутрішня боротьба, і що кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором. А російський диктатор володимир путін, очевидно, не може це виправити.

Додамо, колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт, закликає Захід докласти більше зусиль для завершення війни росії проти України вже цього року. Він вважає, що війна має бути завершена шляхом успішного контрнаступу України наприкінці весни чи на початку літа за умови, що контрнаступ буде добре сплановано та виконано до кінця, а також Україна отримає підтримку в обладнанні та боєприпасах.