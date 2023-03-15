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Госслужащим и чиновникам рф запретили выезд за границу, — разведка Британии

15 марта 2023 10:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кремль
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Британские военные аналитики рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину государственные служащие и работники рф испытывают все более жесткие ограничения на выезд за границу. Некоторые из них, вероятно, были вынуждены отдать свой паспорт ФСБ.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Сотрудники, которые находятся ближе к центру власти, сталкиваются с более строгими ограничениями. Разведка рассказала, что кремлевским чиновникам запрещены все международные поездки с целью отдыха.

Это расширение существующих мер, которые исходят еще с советских времен. Ограничения на поездки были усилены после российской аннексии Крыма в 2014 году.

"Эти меры, вероятно, призваны предотвратить бегство или дезертирство все более недовольных чиновников. Существует реальная возможность того, что по мере продолжения секьюритизации российского государства ограничения на поездки будут ужесточаться для все большего количества работников государственного сектора", — добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, в кремле заявили, что не признают решений Международного уголовного суда. Ранее там объявили о намерениях открыть два дела о военных преступлениях россии в Украине.

Также мы писали, что пресс-секретарь МИД россии Мария Захарова подтвердила, что в кремлевском окружении идет внутренняя борьба, и что кремль уступил централизованный контроль над российским информационным пространством. А российский диктатор владимир путин, очевидно, не может это исправить.

Добавим, бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт, призывает Запад приложить больше усилий для завершения войны россии против Украины уже в этом году. Он считает, что война должна быть завершена путем успешного контрнаступления Украины в конце весны или начале лета при условии, что контрнаступление будет хорошо спланировано и выполнено до конца, а также Украина получит поддержку в оборудовании и боеприпасах.

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