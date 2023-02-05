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Десятки тисяч медпрацівників вийдуть на вулиці: Британія готується до масштабного страйку

5 лютого 2023 20:23
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Страйк у Британії: 6 лютого десятки тисяч медпрацівників вийдуть на вулиці
У Британії триває страйк держпрацівників
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У понеділок, 6 лютого, у Великій Британії відбудеться найбільший в історії страйк медичних працівників. Десятки тисяч медсестер і працівників швидкої допомоги вийдуть на вулицю через загострення суперечки з урядом про зарплату.

Про це повідомляє Reuters.

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Медсестри і працівники швидкої допомоги страйкували окремо з кінця минулого року, але в понеділок страйк за участю і тих, і інших, в основному в Англії, стане найбільшим за 75-річну історію Національної служби охорони здоров'я (NHS).

Працівники охорони здоров'я вимагають підвищення заробітної плати, яке б відображало найгіршу інфляцію у Великій Британії за останні чотири десятиліття, в той час як уряд каже, що це неможливо і спричинить ще більше зростання цін, що, своєю чергою, призведе до подальшого зростання відсоткових ставок та іпотечних платежів.

Близько 500 тисяч працівників, багато з яких належать до державного сектору, проводять страйки з літа минулого року, що посилює тиск на прем'єр-міністра Ріші Сунака з метою врегулювання суперечок і обмеження перебоїв у роботі державних служб, таких як залізниця і школи.

NHS, яка історично є предметом гордості більшості британців, зазнає сильного тиску: мільйони пацієнтів стоять у черзі на операції, а тисячі щомісяця не можуть отримати оперативну невідкладну допомогу.

Профспілка RCN стверджує, що десятиліття низьких зарплат сприяло тому, що десятки тисяч медсестер пішли з професії — 25 тисяч тільки за останній рік — і гостра нестача персоналу позначилася на обслуговуванні пацієнтів.

Спочатку RCN вимагала підвищення зарплати на 5% вище інфляції, а потім заявила, що може піти назустріч уряду "на пів дорозі", але обидві сторони не змогли дійти згоди, незважаючи на кілька тижнів переговорів.

Тим часом тисячі працівників швидкої допомоги, представлені профспілками GMB і Unite, також мають намір провести страйк у понеділок у рамках суперечки про зарплату. Обидві профспілки оголосили ще кілька днів страйку.

Не всі працівники швидкої допомоги страйкуватимуть одночасно, й екстрені виклики обслуговуватимуться.

В Уельсі медсестри і деякі працівники швидкої допомоги скасували страйки, заплановані на понеділок, оскільки вони розглядають пропозиції щодо оплати праці від уряду Уельсу.

Нагадаємо, 1 лютого в Британії відбувся найбільший скоординований страйк за останнє покоління, що спричинив перебої у функціонуванні багатьох сфер. 

Масові страйки по всій країні призвели до закриття шкіл, зупинки більшості залізничних сполучень, а військові були приведені в готовність, щоб допомогти проводити прикордонні перевірки.

Фото: AP

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