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Десятки тысяч медработников выйдут на улицы: Британия готовится к масштабной забастовке

5 февраля 2023 20:23
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Забастовка в Британии: 6 февраля десятки тысяч медработников выйдут на улицы
В Британии продолжается забастовка госработников
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В понедельник, 6 февраля, в Великобритании состоится крупнейшая в истории забастовка медицинских работников. Десятки тысяч медсестер и работников скорой помощи выйдут на улицу из-за обострения спора с правительством о зарплате.

Об этом сообщает Reuters.

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Медсестры и работники скорой помощи бастовали отдельно с конца прошлого года, но в понедельник забастовка с участием и тех, и других, в основном в Англии, станет самой большой за 75-летнюю историю Национальной службы здравоохранения (NHS).

Сотрудники здравоохранения требуют повышения заработной платы, которое бы отражало наихудшую инфляцию в Великобритании за последние четыре десятилетия, в то время как правительство говорит, что это невозможно и приведет к еще большему росту цен, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту процентных ставок и ипотечных платежей.

Около 500 тысяч работников, многие из которых принадлежат государственному сектору, проводят забастовки с лета прошлого года, что усиливает давление на премьер-министра Риши Сунака с целью урегулирования споров и ограничения перебоев в работе государственных служб, таких как железная дорога и школы.

NHS, которая исторически является предметом гордости большинства британцев, испытывает сильное давление: миллионы пациентов стоят в очереди на операции, а тысячи ежемесячно не могут получить оперативную неотложную помощь.

Профсоюз RCN утверждает, что десятилетие низких зарплат способствовало тому, что десятки тысяч медсестер ушли из профессии — 25 тысяч только за последний год — и острая нехватка персонала сказалась на обслуживании пациентов.

Сначала RCN требовала повышения зарплаты на 5% выше инфляции, а затем заявила, что может пойти навстречу правительству "на полпути", но обе стороны не смогли прийти к соглашению, несмотря на несколько недель переговоров.

Между тем, тысячи работников скорой помощи, представленные профсоюзами GMB и Unite, также намерены провести забастовку в понедельник в рамках спора о зарплате. Оба профсоюза объявили еще несколько дней забастовки.

Не все работники скорой помощи будут бастовать одновременно, и экстренные вызовы будут обслуживаться.

В Уэльсе медсестры и некоторые работники скорой помощи отменили забастовки, запланированные на понедельник, поскольку они рассматривают предложения по оплате труда от правительства Уэльса.

Напомним, 1 февраля в Британии состоялась крупнейшая скоординированная забастовка за последнее поколение, повлекшая за собой перебои в функционировании многих сфер.

Массовые забастовки по всей стране привели к закрытию школ, остановке большинства железнодорожных сообщений, а военные были приведены в готовность, чтобы помочь проводить пограничные проверки.

Фото: AP

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