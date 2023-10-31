Діти Блінкена одягли на Геловін одяг з українською символікою

Діти держсекретаря Ентоні Блінкена. Фото: Associated Press

Напередодні Геловіна Білий дім організував святковий захід для дітей. Діти держсекретаря Блінкена прийшли, одягнувшись у вбрання з українською символікою.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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На свято Хелловін діти Ентоні Блінкена вибрали вбрання з "українським акцентом": хлопчик був у хакі одязі, тоді як дівчинка віддала перевагу жовто-блакитній сукні.

Солодощі дітям вручав сам президент США Джо Байден. Коли фотографії цього моменту з'явилися в інтернеті, багато хто помітив, що вбрання хлопчика нагадує костюм Зеленського, а дівчинка була одягнена у кольори українського прапора.

У що був одягнений Джо Байден

Президент США Джо Байден віддав перевагу образу, що нагадує його повсякденний стиль із кепкою та костюмом. Його дружина Джилл вибрала вигляд кішки з вушками і пухнастими аксесуарами на сукню, коли ділила цукерки з дітьми.

За даними Daily mail, інтер'єр Білого дому був прикрашений у вигляді популярних героїв із книг, серед яких була Дороті з "Чарівника країни Оз".

Крім того, перша леді США провела сеанс читання книги "10 страшних гарбузів" для молодших гостей, а Карін Жан-П'єр, прессекретар Білого дому, у вигляді ангела розповідала історію про "Першу мітлу".

За оцінками, на захід прибуло близько 8000 відвідувачів, включаючи учнів місцевих навчальних закладів.

Нагадаємо, що днями співачка Адель шокувала шанувальників несподіваним чином. Зірка з'явилася на сцені під час свого концерту з довгим темним волоссям, яскравим макіяжем і страшним манікюром. Виявилося, що кардинальні зміни у зовнішності Адель — це частина її гелловінського образу.