Дети Блинкена одели на Хэллоуин одежду с украинской символикой

Дети госсекретаря Энтони Блинкена. Фото: Associated Press

В преддверии Хэллоуина Белый дом организовал праздничное мероприятие для детей. Дети госсекретаря Блинкена пришли, облачившись в наряды с украинской символикой.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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На праздник Хэллоуин дети Энтони Блинкена выбрали наряды с "украинским акцентом": мальчик был в хаки одежде, в то время как девочка предпочла желто-голубое платье.

Сладости детям вручал сам президент США, Джо Байден. Когда фотографии этого момента появились в интернете, многие заметили, что наряд мальчика напоминает костюм Зеленского, а девочка была одета в цвета украинского флага.

Во что был одет Джо Байден

Президент США Джо Байден предпочел образ, напоминающий его повседневный стиль с кепкой и костюмом. Его супруга Джилл выбрала облик кошки с ушками и пушистыми аксессуарами на платье, в то время как делила конфеты с детьми.

По данным Daily mail, интерьер Белого дома был украшен в облике популярных героев из книг, в числе которых была Дороти из "Волшебника страны Оз".

Кроме того, первая леди США провела сеанс чтения книги "10 страшных тыкв" для младших гостей, а Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, в облике ангела рассказывала историю о "Первой метле".

По оценкам, на мероприятие прибыло около 8000 посетителей, включая учащихся местных образовательных учреждений.

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