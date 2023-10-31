Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Дети Блинкена одели на Хэллоуин одежду с украинской символикой arrow

Дети Блинкена одели на Хэллоуин одежду с украинской символикой

31 октября 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дети Блинкена одели на Хэллоуин одежду с украинской символикой
Дети госсекретаря Энтони Блинкена. Фото: Associated Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В преддверии Хэллоуина Белый дом организовал праздничное мероприятие для детей. Дети госсекретаря Блинкена пришли, облачившись в наряды с украинской символикой. 

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Читайте также:

Семья Энтони Блинкена верна Украине

На праздник Хэллоуин дети Энтони Блинкена выбрали наряды с "украинским акцентом": мальчик был в хаки одежде, в то время как девочка предпочла желто-голубое платье.

Сладости детям вручал сам президент США, Джо Байден. Когда фотографии этого момента появились в интернете, многие заметили, что наряд мальчика напоминает костюм Зеленского, а девочка была одета в цвета украинского флага.

Во что был одет Джо Байден

Президент США Джо Байден предпочел образ, напоминающий его повседневный стиль с кепкой и костюмом. Его супруга Джилл выбрала облик кошки с ушками и пушистыми аксессуарами на платье, в то время как делила конфеты с детьми.

По данным Daily mail, интерьер Белого дома был украшен в облике популярных героев из книг, в числе которых была Дороти из "Волшебника страны Оз". 

Кроме того, первая леди США провела сеанс чтения книги "10 страшных тыкв" для младших гостей, а Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, в облике ангела рассказывала историю о "Первой метле".

По оценкам, на мероприятие прибыло около 8000 посетителей, включая учащихся местных образовательных учреждений.

Напомним, что на днях певица Адель шокировала поклонников неожиданным образом. Звезда появилась на сцене во время своего концерта с длинными темными волосами, ярким макияжем и пугающим маникюром. Оказалось, что кардинальные изменения во внешности Адель — это часть ее хэллоуинского образа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме