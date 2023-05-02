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Для кого США скасують обов'язкову вакцинацію від COVID-19 при в'їзді в країну

2 травня 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Для кого США скасують обов'язкову вакцинацію від COVID-19 при в'їзді в країну
Учасники Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» у Києві. Фото: УНІАН / Ратинський В'ячеслав
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

США планують скасувати вимоги щодо вакцинації від COVID-19 для міжнародних мандрівників і федеральних працівників. Вимоги припиняють чинність 11 травня, коли закінчиться надзвичайна ситуація з охороною здоров’я через коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

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Скасування вакцинації від COVID-19 у США

У лютому цьогоріч Палата представників Конгресу США проголосувала за скасування вимоги щодо вакцинації більшості іноземних авіамандрівників проти COVID-19, що є одним із небагатьох обмежень на подорожі через пандемію, які все ще діють.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що починаючи з 12 травня, більше не вимагатиме від іноземних мандрівників, які в’їжджають до США через наземні порти та пороми, вакцинуватися проти COVID-19 і надавати підтвердження вакцинації за запитом.

У Міністерстві охорони здоров’я та соціальних служб заявили, що розпочнуть процес скасування вимог щодо вакцинації для викладачів Head Start та медичних працівників у державних сертифікованих закладах охорони здоров'я.

Нагадаємо, що 25 квітня, Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і карантин по всій території України через COVID-19. Він триватиме до 30 червня.

Також раніше ми повідомляли, що у МОЗ нагадали, що мати повний перелік вакцин мають робити не тільки медичні працівники. Є декілька захворювань від яких краще убезпечити себе.

Нагадаємо, що ймовірність виникнення пандемії, подібної до COVID-19, у найближче десятиліття становить 27,5%. Це з тим, що віруси з'являються дедалі частіше, а швидке поширення вакцин є ключем до зниження смертей.

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