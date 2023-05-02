Для кого США отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 при въезде в страну

Участники Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве. Фото: УНИАН / Ратинский Вячеслав

США планируют отменить требования по вакцинации от COVID-19 для международных путешественников и федеральных работников. Требования прекращают силу 11 мая, когда закончится чрезвычайная ситуация со здравоохранением из-за коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмена вакцинации от COVID-19 в США

В феврале Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену требования по вакцинации большинства иностранных авиапутешественников против COVID-19, что является одним из немногих ограничений на путешествия из-за действующих пандемий.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что, начиная с 12 мая, больше не потребует от иностранных путешественников, въезжающих в США через наземные порты и паромы, вакцинироваться против COVID-19 и предоставлять подтверждение вакцинации по запросу.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб заявили, что начнут процесс отмены требований по вакцинации для преподавателей Head Start и медицинских работников в государственных сертифицированных учреждениях здравоохранения.

Напомним, что 25 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин по всей территории Украины через COVID-19. Он продлится до 30 июня.

Также ранее мы сообщали, что в Минздраве напомнили, что иметь полный список вакцин должны делать не только медицинские работники. Есть несколько заболеваний от которых лучше обезопасить себя.

Напомним, что вероятность возникновения пандемии, подобной COVID-19, в ближайшее десятилетие составляет 27,5%. Это связано с тем, что вирусы появляются все чаще, а быстрое распространение вакцин является ключом к снижению смертей.