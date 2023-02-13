Рамзан Кадиров показав Скабеєвій пістолет для Зеленського: відео

Кадиров показав пістолет "для Зеленського"

Глава Чеченської республіки та соратник російського диктатора путіна Рамзан Кадиров продемонстрував російській телепропагандистці Ользі Скабеєвій пістолет. Чеченський лідер заявив, що підготував цю зброю "для Зеленського".

Відповідне відео Ольга Скабеєва розмістила у своєму Telegram-каналі.

Пістолет "для Зеленського"

Кадиров розповів, що підготував пістолет для українського Президента Володимира Зеленського, щоб той "застрелився, як Гітлер".

За словами чеченського лідера, цей пістолет "трофейний".

"Як командиру мені привезли", — похвалився Кадиров.

Він довго намагався дістати пістолет із кобури, після чого декілька разів ненавмисно направляв його на Скабеєву, уточнивши, що той заряджений.

"Для Зеленського спеціально тримаю трофейний. Я йому відправлю це, щоб він зробив гідний крок. А так він убив свій народ. Ну як після цього живе, він також житиме. У нього немає честі та совісті. Насправді було б добре, якби вони самі пішли, дали б народу можливість визначити свою долю, як вони хочуть далі жити", — сказав Кадиров.

Також варто зазначити, що Кадиров говорив незв'язно, вставляючи постійно своє знамените слово-паразит "дон".

Нагадаємо, раніше ми писали, що приватний літак лідера Чечні Рамзана Кадирова вперше за пів року зафіксовано на радарах. Він літав на Мальдіви щонайменше на три дні.

Як зазначає видання Радіо свобода, Кадиров не раз був на Мальдівах. Зокрема, радари зафіксували його літак на островах 2 і 6 листопада 2021 року. Частіше глава Чечні буває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Окрім того, нещодавно Рамзан Кадиров вкотре погрожував світу ядерною зброєю. За його словами, "росія не може програти", інакше почнеться ядерна війна і "ми всі помремо".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на початку війни в Україні президент росії володимир путін наказав лідеру Чечні Рамзану Кадирову захопити урядовий будинок у Києві та вбити українського Президента Володимира Зеленського.