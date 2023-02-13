Рамзан Кадыров показал Скабеевой пистолет для Зеленского: видео

Кадыров показал пистолет "для Зеленского"

Глава Чеченской республики и соратник российского диктатора путина Рамзан Кадыров продемонстрировал российской телепропагандистке Ольге Скабеевой пистолет. Чеченский лидер заявил, что подготовил это оружие "для Зеленского".

Соответствующее видео Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале.

Пистолет "для Зеленского"

Кадыров рассказал, что подготовил пистолет для украинского Президента Владимира Зеленского, чтобы тот "застрелился как Гитлер".

По словам чеченского лидера, этот пистолет "трофейный".

"Как командиру мне привезли", — похвастался Кадыров.

Он долго пытался достать пистолет из кобуры, после чего несколько раз нечаянно направлял его на Скабееву, уточнив, что тот заряжен.

"Для Зеленского специально держу трофейный. Я ему отправлю это, чтобы он сделал достойный шаг. А так он убил свой народ. Ну как после этого живет, он тоже будет жить. У него нет чести и совести. На самом деле было бы хорошо, если бы они сами ушли, дали бы народу возможность определить свою судьбу, как они хотят жить дальше", — сказал Кадыров.

Также стоит отметить, что Кадыров говорил бессвязно, вставляя постоянно свое знаменитое слово-паразит "дон".

Напомним, ранее мы писали, что частный самолет лидера Чечни Рамзана Кадырова впервые за полгода зафиксирован на радарах. Он летал на Мальдивы минимум на три дня.

Как отмечает издание Радио свобода, Кадыров не раз был на Мальдивах. В частности, радары зафиксировали его самолет на островах 2 и 6 ноября 2021 года. Чаще глава Чечни бывает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, недавно Рамзан Кадыров в очередной раз угрожал миру ядерным оружием. По его словам, "россия не может проиграть", иначе начнется ядерная война и "мы все умрем".

Как известно, в начале войны в Украине президент россии владимир путин приказал лидеру Чечни Рамзану Кадырову захватить правительственное здание в Киеве и убить украинского Президента Владимира Зеленского.