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Дна немає: російський виш набирає акторів для "театру на кістках" у Маріуполі

5 липня 2023 16:12
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Дна немає: російський виш набирає акторів для "театру на кістках" у Маріуполі
Напис "Діти" перед зруйнованим Маріупольським драмтеатром. Фото: Reuters
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Петербурзький театральний інститут (РДІСД) оголосив початок набору абітурієнтів на цільовий акторський курс при Маріупольському драматичному театрі.

Про це повідомляє "Нова газета Європа".

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Деталі

Передбачається, що абітурієнти, які вступили на бюджет, мають відпрацювати три роки в Маріуполі, де окупаційна влада зараз намагається збудувати новий театр на місці старого, зруйнованого російськими авіабомбами у березні 2022 року.

Інститут запрошує вступити на курс не тільки громадян РФ, а й жителів "нових" (тобто окупованих) територій. Наразі заявку на курс подали 23 особи, повідомляє видання.

При цьому керівник курсу, актор Олександр Кладько цинічно обіцяє навчити своїх студентів "сприймати чужий біль як свій".

"Для мене акторська професія — це в першу чергу відповідальність. Це сприйнятливість, те, що Ефрос (радянський режисер Анатолій Ефрос, — ред.) називав "тонкошкірістю". Сприймати чужий біль як свій — сьогодні така ж рідкісна чеснота, як і почуття міри, відсутність якої робить актора одноманітним та примітивним", — цитує Кладька "Нова газета Європа".

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російська авіація завдала по Маріупольському драмтеатру удару з використанням надпотужної авіабомби. У будівлі театру ховалися близько тисячі мирних жителів, включаючи жінок та дітей. Значна частина їх загинула.

У вересні 2022 року зруйнований театр відвідала російська співачка Надія Бабкіна, яка давала концерт в окупованому Маріуполі. 72-річна пропутінська артистка назвала побачене "повною розбомбіжкою", проте її обурило те, що місцеві жителі звинувачують у руйнуванні Маріуполя Росію.

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