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Дна нет: российский вуз набирает актеров для "театра на костях" в Мариуполе

5 июля 2023 16:12
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Дна нет: российский вуз набирает актеров для "театра на костях" в Мариуполе
Надпись "Дети" перед разрушенным Мариупольским драмтеатром. Фото: Reuters
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Петербургский театральный институт (РГИСИ) объявил начало набора абитуриентов на целевой актерский курс при Мариупольском драматическом театре.

Об этом сообщает "Новая газета Европа".

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Подробности

Предполагается, что абитуриенты, поступившие на бюджет, должны будут отработать три года в Мариуполе, где оккупационные власти сейчас пытаются построить новый театр на месте старого, разрушенного российскими авиабомбами в марте 2022 года.

Институт приглашает поступить на курс не только граждан РФ, но и жителей так называемых "новых" (то есть оккупированных) территорий. На данный момент заявку на курс подали 23 человека, сообщает издание.

При этом руководитель курса, актер Александр Кладько цинично обещает научить своих студентов "воспринимать чужую боль как свою".

"Для меня актерская профессия — это в первую очередь ответственность. Это восприимчивость, то, что Эфрос (советский режиссер Анатолий Эфрос, — ред.) называл "тонкокожестью". Воспринимать чужую боль как свою — сегодня такое же редкое качество, как и чувство меры, отсутствие которого делает актера однообразным и примитивным", — цитирует "Новая газета Европа" руководителя курса Александра Кладько.

Напомним, 16 марта 2022 года российская авиация нанесла по Мариупольскому драмтеатру удар с использованием сверхмощной авиабомбы. В здании театра прятались около тысячи мирных жителей, включая женщин и детей. Значительная часть из них погибла.

В сентябре 2022 года разрушенный театр посетила российская певица Надежда Бабкина, дававшая концерт в оккупированном Мариуполе. 72-летная пропутинская артистка назвала увиденное "полной разбомбежкой", однако ее возмутило то, что местные жители винят в разрушении Мариуполя Россию.

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