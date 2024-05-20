Дні українського кіно у Німеччині — з травня по липень у 15 містах країни

Відкриття Днів українського кіно у Кельні. Фото: Дарʼя Нефьодова/Новини.LIVE

У Кельні у Filmpalast Cologne відбулось урочисте відкриття Днів українського кіно в землі Північний Рейн-Вестфалія. З травня по липень 2024 року у Кельні та ще 14 містах землі Північний Рейн-Вестфалія у Німеччині вдруге відбудуться Дні українського кіно.

Детальніше про подію розповіла кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дарʼя Нефьодова.

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Кінодні організовані Blau-Gelben Kreuz e. V. та Генеральним консульством України в Дюсельдорфі. "Дні українського кіно у Північному Рейн-Вестфалії" є важливим форумом для комунікації та збереження української культури, яка перебуває під загрозою війни.

Окрім класичних кінопоказів, відбудуться панельні дискусії та кінопереговори з режисерами, створюючи простір для культурного обміну. Мета заходу — створити стійке усвідомлення та розуміння минулого та сьогодення країни, що спонукає до роздумів та дій.

Відкриття Днів українського кіно в Кельні. Фото: Дарʼя Нефьодова/Новини.LIVE

З відео-привітанням до гостей заходу звернувся Натанаель Лімітскі, міністр федеральних і європейських справ, міжнародних справ і засобів масової інформації та голова Державної канцелярії землі Північний Рейн-Вестфалія.

З вітальним словом на відкритті також виступили Ольга Матат — продюсерка, кураторка Днів українського кіно в NRW, Юлія Ченуша — Генеральний директор Blau-Gelbes Kreuz e.V., Ірина Шум — Генеральний консул України в Дюссельдорфі.

Генеральний консул України в Дюссельдорфі Ірина Шум. Фото: Дарʼя Нефьодова/Новини.LIVE

Після офіційної частини відбувся показ документального фільму Intercepted "Перехоплені" у присутності продюсерки Ольги Бесхмельниціної. Сліди руйнувань російської загарбницької війни в Україні показані в статичних кадрах, на фоні цих кадрів звучать перехоплені телефонні розмови російських солдатів.

З повною програмою Ukrainische Filmtage NRW можна ознайомитись за посиланням.