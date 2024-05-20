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Дни украинского кино в Германии — с мая по июль в 15 городах страны

20 мая 2024 21:26
6dc3ed81-17e4-4ac5-0799-1d4bb372ac00 - Дарья Нефедова
Дарья Нефедова
журналист, Германия
Дни украинского кино в Германии — с мая по июль в 15 городах страны
Открытие Дней украинского кино в Кельне. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
6dc3ed81-17e4-4ac5-0799-1d4bb372ac00 - Дарья Нефедова
Дарья Нефедова
журналист, Германия

В Кельне в Filmpalast Cologne состоялось торжественное открытие Дней украинского кино в земле Северный Рейн-Вестфалия. С мая по июль 2024 года в Кельне и еще 14 городах земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии во второй раз состоятся Дни украинского кино.

Детальнее о событии рассказала корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

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Кинодни организованы Blau-Gelben Kreuz e. V. и Генеральным консульством Украины в Дюссельдорфе. "Дни украинского кино в Северном Рейн-Вестфалии" — важный форум для коммуникации и сохранения украинской культуры, которая находится под угрозой войны.

Кроме классических кинопоказов, пройдут панельные дискуссии и кинопереговоры с режиссерами, создавая простор для культурного обмена. Цель мероприятия — создать устойчивое осознание и понимание прошлого и настоящего страны, побуждающее к размышлениям и действиям.

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Открытие Дней украинского кино в Кельне. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE

С видео-поздравлением к гостям мероприятия обратился Натанаэль Лимитски, министр федеральных и европейских дел, международных дел и средств массовой информации и глава Государственной канцелярии земли Северный Рейн-Вестфалия.

С приветственным словом на открытии также выступили Ольга Матат — продюсер, куратор Дней украинского кино в NRW, Юлия Ченуша — генеральный директор Blau-Gelbes Kreuz eV, Ирина Шум — генеральный консул Украины в Дюссельдорфе.

Дни украинского кино в Германии — с мая по июль в 15 городах страны - фото 2
Генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Ирина Шум. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE

После официальной части состоялся показ документального фильма Intercepted "Перехвачены" в присутствии продюсера Ольги Бесхмельницыной. Следы разрушений российской захватнической войны в Украине показаны в статических кадрах, на фоне этих кадров звучат перехваченные телефонные разговоры российских солдат.

С полной программой Ukrainische Filmtage NRW можно ознакомиться по ссылке.

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