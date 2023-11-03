До армії братимуть усіх — у РФ запровадили особливий військовий облік для в'язнів
У Росії в'язні, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік. За це відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.
Про це йдеться у постанові Уряду РФ, пише Baza.
Що відомо про військовий облік для російських в'язнів
Відтепер у РФ в'язнів ставитимуть на облік без особистої явки у військкомати.
З такою пропозицією у вересні цього року виступило Міноборони РФ.
Зокрема, у проєкті російського військового відомства йшлося про те, що установи Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) повинні збирати дані про призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання, і передавати їх військкоматам.
Зазначимо, що крім того, тепер проводитимуть щорічні перевірки списків.
Тим часом звичайні мешканці РФ скаржаться на російську владу через те, що призовників (віком від 18 років) поселяють разом із в'язнями загону "Шторм".
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