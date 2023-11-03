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До армії братимуть усіх — у РФ запровадили особливий військовий облік для в'язнів

3 листопада 2023 23:52
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
До армії братимуть усіх — у РФ запровадили особливий військовий облік для в'язнів
Російських в'язнів відтер ставитимуть на військовий облік. Фото: Мілітарний.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Росії в'язні, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік. За це відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

Про це йдеться у постанові Уряду РФ, пише Baza.

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Відтепер у РФ в'язнів ставитимуть на облік без особистої явки у військкомати. 

З такою пропозицією у вересні цього року виступило Міноборони РФ.

Наказ про військовий облік в'язнів РФ. Фото: Baza

Зокрема, у проєкті російського військового відомства йшлося про те, що установи Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) повинні збирати дані про призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання, і передавати їх військкоматам. 

Зазначимо, що крім того, тепер проводитимуть щорічні перевірки списків.

Наказ про військовий облік в'язнів РФ. Фото: Baza
Наказ про військовий облік в'язнів РФ. Фото: Baza

 

Наказ про військовий облік в'язнів РФ. Фото: Baza

Тим часом звичайні мешканці РФ скаржаться на російську владу через те, що призовників (віком від 18 років) поселяють разом із в'язнями загону "Шторм".

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