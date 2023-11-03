В армию будут брать всех - в РФ ввели особый военный учет для заключенных
В России заключенные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет. За это будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.
Об этом говорится в постановлении правительства РФ, пишет Baza.
Что известно о военном учете для российских заключенных
Теперь в РФ заключенных будут ставить на учет без личной явки в военкоматы.
С таким предложением в сентябре этого года выступило Минобороны РФ.
В частности, в проекте российского военного ведомства говорилось о том, что учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) должны собирать данные о отбывающих наказания призывниках и военнообязанных и передавать их военкоматам.
Кроме того, теперь будут проводить ежегодные проверки списков.
Между тем, обычные жители РФ жалуются на российские власти из-за того, что призывников (в возрасте от 18 лет) поселяют вместе с заключенными отряда "Шторм".
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