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До Києва приїде прем'єр-міністр Італії на зустріч із Зеленським: вона готує важливу заяву

19 лютого 2023 15:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Джорджія Мелоні їде до Києва та зробить важливу заяву
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні приїде до Києва у вівторок, 21 лютого, у рамках якого зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським. В ході свого візиту вона зробить важливу заяву про військову допомогу.

Про це пише Il Fatto Quotidiano.

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Мелоні у Києві

Перед візитом до України, як очікується, Мелоні зупиниться у Варшаві та проведе переговори з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким — одним із найближчих союзників італійського прем'єра у групі європейських консерваторів.

У Києві Мелоні зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським і оголосить про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом і спільну з Францією передачу протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Примітно, але Італія не передаватиме Україні танки, тому що не має їх у достатній кількості, також не обговорюватиметься відправка винищувачів F-16.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Зустріч відбулася, 9 лютого, у Брюсселі.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який розкритикував нинішнього прем'єра Італії Джорджу Мелоні за зустріч з президентом України в Брюсселі. У МЗС нагадали, що Берлусконі вже й у минулому публічно демонстрував свою лояльність кривавим диктаторським режимам.

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