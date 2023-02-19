Джорджия Мелони едет в Киев и сделает важное заявление

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приедет в Киев во вторник, 21 февраля, в рамках которого встретится с президентом Владимиром Зеленским. В ходе своего визита она сделает важное заявление о военной помощи.

Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

Мелони в Киеве

Перед визитом в Украину, как ожидается, Мелони остановится в Варшаве и проведет переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким — одним из самых близких союзников итальянского премьера в группе европейских консерваторов.

В Киеве Мелони встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и объявит о шестом пакете военной помощи, который был одобрен итальянским правительством и совместное с Францией передачи противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.

Примечательно, но Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве, также не будет обсуждаться отправка истребителей F-16.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Встреча состоялась, 9 февраля, в Брюсселе.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который подверг критике нынешнего премьера Италии Джорджу Мелони за встречу с президентом Украины в Брюсселе. В МИДе напомнили, что Берлускони уже и в прошлом публично демонстрировал свою лояльность кровавым диктаторским режимам.