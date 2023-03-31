До Молдови не пустили росіянина, який брав участь у війні проти України

Окупанти рф

Сьогодні, 31 березня, правоохоронці Молдови не пустили в країну росіянина. Він брав участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє пресслужба прикордонної поліції Молдови.

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Військовослужбовця, який є громадянином рф, затримали в аеропорту Кишинева. Він хотів потрапити до Тирасполя.

"Під час бесіди чоловік плутався у своїх свідченнях, намагаючись ввести в оману співробітників прикордонної поліції. Йому відмовили у в'їзді до Молдови та відправили літаком в країну, звідки він прибув", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що найкращим захистом Молдови від агресїі росії є захист сусідньої України. Тож Заходу необхідно допомагати Україні.

Також ми писали, що світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль Москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.

Додамо, прикордонна поліція Кишинева не впустила до Молдови російського найманця з ПВК "Вагнер". Чоловік прибув до країни літаком, але в аеропорту його зупинили.