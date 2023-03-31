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В Молдову не пустили россиянина, который участвовал в войне против Украины

31 марта 2023 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты рф
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 марта, правоохранители Молдовы не пустили в страну россиянина. Он участвовал в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдовы.

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Подробности

Военнослужащего, являющегося гражданином рф, задержали в аэропорту Кишинева. Он хотел попасть в Тирасполь.

"В ходе беседы мужчина путался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение сотрудников пограничной полиции. Ему отказали во въезде в Молдову и отправили самолетом в страну, откуда он прибыл", — говорится в сообщении.

Россиянина не пустили в Молдову

Россиянина не пустили в Молдову

Россиянина не пустили в Молдову

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что лучшей защитой Молдовы от агрессии россии является защита соседней Украины. Так что Западу необходимо помогать Украине.

Также мы писали, что мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль Москвы. К 2030 году эта страна должна была стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

Добавим, пограничная полиция Кишинева не впустила в Молдову российского наемника из ППК "Вагнер". Мужчина прибыл в страну на самолете, но в аэропорту его остановили.

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