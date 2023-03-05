До Польщі прибула велика кількість американської військової техніки: оприлюднено відео

Частина техніки, яка прибула до Польщі, буде передана Україні

У польському порту Гдиня розвантажили сотні одиниць американської військової техніки. Частина цієї техніки буде передана Україні.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Подробиці

Як повідомив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, частина цієї техніки піде на зміцнення оборони країн, що входять до НАТО. А ще частина – в Україну, "як і домовлялися".

"Що саме в Україну, коли і яким маршрутом, природно, військова таємниця. Але іржавіти на складі місяць не буде точно. Все потрібно ще на вчора... На болотах буде істерика і крики", — прокоментував відео Сазонов.

Нагадаємо, 3 березня США оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів буде вартістю 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.

Також на роковини повномасштабного вторгнення рф Міноборони США ухвалило рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.

Зазначалося, що нову допомогу дають у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні. Відтак, обладнання передадуть не зі складів Міноборони США, а замовлять у виробників.

З одного боку, це займає більше часу до передачі Україні, з іншого — це сигнал про довгострокові зобов’язанням допомагати воюючій країні.