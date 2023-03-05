В Польшу прибыло большое количество американской военной техники: обнародовано видео
В польском порту Гдыня разгрузили сотни единиц американской военной техники. Часть этой техники будет передана Украине.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
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Как сообщил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, часть этой техники пойдет на укрепление обороны входящих в НАТО стран. А еще часть — в Украине, "как и договаривались".
"Что именно в Украину, когда и по какому маршруту, естественно, военная тайна. Но ржаветь на складе месяц не будет точно. Все нужно еще на вчера... На болотах будет истерика и крики", — прокомментировал видео Сазонов.
Напомним, 3 марта США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов будет стоить 400 млн долларов. В него войдут высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы.
Также на годовщину полномасштабного вторжения россии Минобороны США приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.
Отмечалось, что новая помощь оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине. Следовательно, оборудование передадут не со складов Минобороны США, а закажут у производителей.
С одной стороны, это занимает больше времени для передачи Украине, с другой — это сигнал о долгосрочных обязательствах помогать воюющей стране.