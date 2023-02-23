Аби нагадати про звірства рф — у Лондоні перед російським посольством з'явився величезний український прапор

До річниці війни: у Лондоні з'явився величезний український стяг перед російським посольством
У четвер, 23 лютого, в Лондоні перед будівлею посольства російської федерації пофарбували дорогу в жовто-блакитні кольори. Таким чином нагадали про річницю війни в Україні і страшні звірства російської армії.
Про це пише My London.
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Український стяг біля російського посольства в Лондоні
У Лондоні активісти пофарбували частину вулиці перед будівлею російського посольства у жовто-блакитний колір на знак підтримки України перед річницею вторгнення росії, 24 лютого.
Як можна визначити з відео, перехожих цей факт не дратує і вони спокійно ставляться до такої акції. А от у соцмережах росіяни не шкодують відбірної лайки з приводу того, що "укропи перемазали дорогу" та погрожують "плювати на український прапор".
Нагадаємо, нещодавно у москві суд оштрафував активістку на 50 тисяч рублів за жовто-синю стрічку на рюкзаку. Стрічку визнали дискредитацією російської армії.
Фото: Скріншот