Аби нагадати про звірства рф — у Лондоні перед російським посольством з'явився величезний український прапор

Український стяг біля посольства росії у Лондоні

У четвер, 23 лютого, в Лондоні перед будівлею посольства російської федерації пофарбували дорогу в жовто-блакитні кольори. Таким чином нагадали про річницю війни в Україні і страшні звірства російської армії.

Про це пише My London.

Український стяг біля російського посольства в Лондоні

У Лондоні активісти пофарбували частину вулиці перед будівлею російського посольства у жовто-блакитний колір на знак підтримки України перед річницею вторгнення росії, 24 лютого.

Як можна визначити з відео, перехожих цей факт не дратує і вони спокійно ставляться до такої акції. А от у соцмережах росіяни не шкодують відбірної лайки з приводу того, що "укропи перемазали дорогу" та погрожують "плювати на український прапор".

Нагадаємо, нещодавно у москві суд оштрафував активістку на 50 тисяч рублів за жовто-синю стрічку на рюкзаку. Стрічку визнали дискредитацією російської армії.

Фото: Скріншот