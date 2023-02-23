Чтобы напомнить о зверствах рф — в Лондоне перед российским посольством появился огромный украинский флаг

К годовщине войны: в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством
В четверг, 23 февраля, в Лондоне перед зданием посольства российской федерации выкрасили дорогу в желто-голубые цвета. Таким образом напомнили о годовщине войны в Украине и страшных зверствах российской армии.
Об этом пишет My London.
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Украинский флаг у российского посольства в Лондоне
В Лондоне активисты выкрасили часть улицы перед зданием российского посольства в желто-голубой цвет в знак поддержки Украины перед годовщиной вторжения россии, 24 февраля.
Как можно определить с видео, прохожих этот факт не раздражает, и они спокойно относятся к такой акции. А вот в соцсетях россияне не жалеют отборную брань о том, что "укропы перемазали дорогу" и угрожают "плевать на украинский флаг".
Напомним, недавно в москве суд оштрафовал активистку на 50 тысяч рублей за желто-синюю ленту на рюкзаке. Ленту признали дискредитацией российской армии.
Фото: Скриншот