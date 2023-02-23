Чтобы напомнить о зверствах рф — в Лондоне перед российским посольством появился огромный украинский флаг

Украинский флаг у посольства россии в Лондоне

В четверг, 23 февраля, в Лондоне перед зданием посольства российской федерации выкрасили дорогу в желто-голубые цвета. Таким образом напомнили о годовщине войны в Украине и страшных зверствах российской армии.

Об этом пишет My London.

Украинский флаг у российского посольства в Лондоне

В Лондоне активисты выкрасили часть улицы перед зданием российского посольства в желто-голубой цвет в знак поддержки Украины перед годовщиной вторжения россии, 24 февраля.

Как можно определить с видео, прохожих этот факт не раздражает, и они спокойно относятся к такой акции. А вот в соцсетях россияне не жалеют отборную брань о том, что "укропы перемазали дорогу" и угрожают "плевать на украинский флаг".

Напомним, недавно в москве суд оштрафовал активистку на 50 тысяч рублей за желто-синюю ленту на рюкзаке. Ленту признали дискредитацией российской армии.

Фото: Скриншот