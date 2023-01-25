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​​​​​​​До танкової коаліції для України готова приєднатися ще одна країна ЄС, — ЗМІ

25 січня 2023 13:54
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Іспанія готова приєднатися до танкової коаліції для України
Після рішення Німеччини Іспанія також може приєднатися до процесу передачі танків Україні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Рішення ФРН передати танки на потреби Збройних сил України вплинуло на інші країни Євросоюзу. Іспанський уряд після цього кроку німецьких колег також готовий приєднатися до танкової коаліції.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела іспанське видання El Pais.

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Іспанія готова приєднатися до коаліції

Як з’ясували тамтешні журналісти, уряд Королівства Іспанії готовий приєднатися до "танкової коаліції", яка збирає цю військову техніку для потреб України.

На рішення Мадрида вплинуло рішення федерального уряду Німеччини надати Україні танки Leopard 2.

Формат участі Мадрида

Зараз, за інформацією El Pais, в іспанському уряді розмірковують над тим, як саме брати участь у танковій коаліції.

Розглядаються два варіанти — пряма передача власних танків Збройним силам України чи фінансування передачі танків Україні від третіх країн.

Скільки "Леопардів" має Іспанія

Журналісти видання пишуть, що Іспанія має одне із найбільших танкових формувань серед країн Євросоюзу.

Зараз армії Королівства Іспанія має на озброєнні 347 танків Leopard 2.

239 із них — це Leopard 2E, спеціально розроблена для Іспанії модифікація.

Ще понад сто "Леопардів" це модифікація Leopard 2 A4. Їх іспанці придбали у Німеччини 1995 року.

El Pais стверджує, що близько половини від загальної кількості іспанських танків перебувають у частково розібраному вигляді на консервуванні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що у федеральному Кабінеті міністрів канцлер Олаф Шольц оголосив про подальшу підтримку України з постачанням танків Leopard 2. Країнам-партнерам також буде видано відповідний дозвіл. Це питання уже узгоджене з міжнародними партнерами.

Фото: міністерство оборони Іспанії

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