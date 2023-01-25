Испания готова присоединиться к танковой коалиции для Украины

После решения Германии Испания также может присоединиться к процессу передачи танков Украине

Решение ФРГ передать танки на нужды Вооруженных сил Украины повлияло на другие страны Евросоюза. Испанское правительство после этого шага немецких коллег также готово присоединиться к танковой коалиции.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники испанское издание El Pais.

Испания готова присоединиться к коалиции

Как выяснили тамошние журналисты, правительство Королевства Испании готово присоединиться к "танковой коалиции", которая собирает эту военную технику для нужд Украины.

На решение Мадрида повлияло решение федерального правительства Германии предоставить Украине танки Leopard 2.

Формат участия Мадрида

Сейчас, по информации El Pais, в испанском правительстве размышляют над тем, как участвовать в танковой коалиции.

Рассматриваются два варианта: прямая передача собственных танков Вооруженным силам Украины или финансирование передачи танков Украине от третьих стран.

Сколько "Леопардов" у Испании

Журналисты издания пишут, что у Испании одно из крупнейших танковых формирований среди стран Евросоюза.

Сейчас армии Королевства Испания располагает 347 танками Leopard 2. 239 из них – это Leopard 2E, специально разработанная для Испании модификация.

Еще более ста "Леопардов" это модификация Leopard 2 A4. Их испанцы приобрели у Германии в 1995 году.

El Pais утверждает, что около половины общего количества испанских танков находятся в частично разобранном виде на консервировании.

Напомним, сегодня, 25 января, спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в федеральном Кабинете министров канцлер Олаф Шольц объявил о дальнейшей поддержке Украины с поставкой танков Leopard 2. Странам-партнерам также будет выдано соответствующее разрешение. Этот вопрос уже согласован с международными партнерами.

Фото: министерство обороны Испании