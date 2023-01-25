Ми в соцмережах:

Регионы
Одесса Киев Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow К танковой коалиции для Украины готова присоединиться еще одна страна ЕС, — СМИ arrow

К танковой коалиции для Украины готова присоединиться еще одна страна ЕС, — СМИ

25 января 2023 13:54
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Испания готова присоединиться к танковой коалиции для Украины
После решения Германии Испания также может присоединиться к процессу передачи танков Украине
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Решение ФРГ передать танки на нужды Вооруженных сил Украины повлияло на другие страны Евросоюза. Испанское правительство после этого шага немецких коллег также готово присоединиться к танковой коалиции.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники испанское издание El Pais.

Читайте также:

Испания готова присоединиться к коалиции

Как выяснили тамошние журналисты, правительство Королевства Испании готово присоединиться к "танковой коалиции", которая собирает эту военную технику для нужд Украины.

На решение Мадрида повлияло решение федерального правительства Германии предоставить Украине танки Leopard 2.

Формат участия Мадрида

Сейчас, по информации El Pais, в испанском правительстве размышляют над тем, как участвовать в танковой коалиции.

Рассматриваются два варианта: прямая передача собственных танков Вооруженным силам Украины или финансирование передачи танков Украине от третьих стран.

Сколько "Леопардов" у Испании

Журналисты издания пишут, что у Испании одно из крупнейших танковых формирований среди стран Евросоюза.

Сейчас армии Королевства Испания располагает 347 танками Leopard 2. 239 из них – это Leopard 2E, специально разработанная для Испании модификация.

Еще более ста "Леопардов" это модификация Leopard 2 A4. Их испанцы приобрели у Германии в 1995 году.

El Pais утверждает, что около половины общего количества испанских танков находятся в частично разобранном виде на консервировании.

Напомним, сегодня, 25 января, спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в федеральном Кабинете министров канцлер Олаф Шольц объявил о дальнейшей поддержке Украины с поставкой танков Leopard 2. Странам-партнерам также будет выдано соответствующее разрешение. Этот вопрос уже согласован с международными партнерами.

Фото: министерство обороны Испании

Новости по теме

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

13:54 К танковой коалиции для Украины готова присоединиться еще одна страна ЕС, — СМИ

12:49 ​​В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек: детали

12:29 В Киевской области будут раздаваться взрывы: власти назвали причину

Новина з фото

11:49 В Харьковской области полиция расследует расстрел автобусов с гражданскими

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:14 Утром враг обстрелял Купянск в Харьковской области

08:53 Россияне обстреляли Херсон: под удар попал пункт несокрушимости

08:31 ​​​ВСУ уничтожили рекордное с начала года количество оккупантов: Генштаб назвал новые потери рф

08:23 На Запорожье оккупанты перестали выдавать людям обещанные соцвыплаты

07:04 Россияне заявляют о наступлении на Угледар: ISW объяснил, зачем оккупанты распространяют эту ложь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:10 Рост цен аренды жилья не превысит 10% в 2023 году, – президент АСНУ Юрий Пита

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

13:56 ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин: что известно

Новина з фото

13:55 Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:54 К танковой коалиции для Украины готова присоединиться еще одна страна ЕС, — СМИ

13:30 Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

Новина з фото

13:25 Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом

Новина з фото

13:21 Прокуратура сообщила о подозрении двум оккупантам, которые в Ирпене имитировали расстрел гражданских

13:18 В Украине возросло потребление электроэнергии: в Укрэнерго назвали причину

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

Новина з відео

12:57 В разведке рассказали, планирует ли кремль новое наступление на Украину

Новина з відео

12:09 Новая песня Дорофеевой завирусилась в соцсетях накануне премьеры

Новина з відео

09:25 Одесские рыцари нанесли мощный удар по оккупантам на Бахмутском направлении

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:41 В россии горела Феодоровская церковь

Новина з відео

08:35 Татьянин день 2023: красивые поздравления и яркие открытки с поздравлением

Новина з відео

07:15 Именины Татьяны 2023: самые теплые поздравления в прозе и стихах и оригинальные открытки для именинниц

Новина з відео

07:13 Лорак собирает деньги на восстановление домов украинцев: сказала ли она слово "война"

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 25 января: Близнецам — разобраться в чувствах, Козерогам — заняться здоровьем

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

08:00 Жилье будет дорожать: что происходит с арендой и "вторичкой" и чего ждать дальше

Эксклюзив

18:48 Зеленский начал масштабные чистки во власти: что это значит и кого могут уволить следующим

Эксклюзив

18:11 Колесная техника, дроны и тепловизоры: волонтер Сергей Притула о нуждах украинских военных

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 Яйца Минобороны: что может стоять за очередным околовоенным скандалом

14:29 Большая чистка: кто из чиновников потерял должности 24 января

Эксклюзив

13:45 Спасают жизнь: одесские коммунальщики начали акцию по сдаче крови

12:00 Увольнение Кирилла Тимошенко: деньги, скандалы, бэкграунд

08:00 Роботы-убийцы и искусственный интеллект: каким будет оружие будущего

Актуальное по теме

None 25 Январь 13:53

К танковой коалиции для Украины готова присоединиться еще одна страна ЕС, — СМИ

None 25 Январь 12:59

​​В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек: детали

None 25 Январь 12:33

В Киевской области будут раздаваться взрывы: власти назвали причину

None 25 Январь 11:47

В Харьковской области полиция расследует расстрел автобусов с гражданскими

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB