До Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен (праворуч) приїхав до Києва

До України з офіційним візитом прибув очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен. Він проведе переговори із Президентом Володимиром Зеленським і відвідає постраждалу від окупантів Бучу.

Про це повідомили у Twitter сам міністр та пресслужба МЗС Ізраїлю.

Історичний візит

До Києва приїхав з офіційним візитом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Цей візит став першим для ізраїльських високопосадовців такого рангу з початку повномасштабної російсько-української війни.

Мета візиту

Як пояснив сам Коен, він проведе переговори із українським колегою Дмитро Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, очільник МЗС відкриє посольство Ізраїлю в Україні, яке відновило роботу у Києві.

Також Елі Коен відвідає постраждале від російської окупації місто Буча та місце знищення німецькими військами київських євреїв у Другій світовій війни, Бабин Яр.

"Я прийшов сказати: Ізраїль стоїть поруч з Україною та українським народом у цей важкий час", — наголосив міністр закордонних справ близькосхідної країни.

Нагадаємо, 6 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю французькому каналу LCI заявив, що уряд вивчає можливості постачання Україні своєї системи протиповітряної і протиракетної оборони "Залізний купол".

Фото: Twitter Елі Коена і МЗС Ізраїлю