До Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен

До України уперше за час війни прибув ізраїльський високопосадовець
До України з офіційним візитом прибув очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен. Він проведе переговори із Президентом Володимиром Зеленським і відвідає постраждалу від окупантів Бучу.
Про це повідомили у Twitter сам міністр та пресслужба МЗС Ізраїлю.
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Історичний візит
До Києва приїхав з офіційним візитом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.
Цей візит став першим для ізраїльських високопосадовців такого рангу з початку повномасштабної російсько-української війни.
Мета візиту
Як пояснив сам Коен, він проведе переговори із українським колегою Дмитро Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.
Крім того, очільник МЗС відкриє посольство Ізраїлю в Україні, яке відновило роботу у Києві.
Також Елі Коен відвідає постраждале від російської окупації місто Буча та місце знищення німецькими військами київських євреїв у Другій світовій війни, Бабин Яр.
"Я прийшов сказати: Ізраїль стоїть поруч з Україною та українським народом у цей важкий час", — наголосив міністр закордонних справ близькосхідної країни.
Нагадаємо, 6 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю французькому каналу LCI заявив, що уряд вивчає можливості постачання Україні своєї системи протиповітряної і протиракетної оборони "Залізний купол".
Фото: Twitter Елі Коена і МЗС Ізраїлю