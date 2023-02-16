В Киев прибыл с визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн (справа) приехал в Киев

В Украину с официальным визитом прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн. Он проведет переговоры с Президентом Владимиром Зеленским и посетит пострадавшую от оккупантов Бучу.

Об этом сообщили в Twitter сам министр и пресс-служба МИД Израиля.

Исторический визит

В Киев приехал с официальным визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Этот визит стал первым для израильских чиновников такого ранга с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Цель визита

Как пояснил сам Коэн, он проведет переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и Президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, глава МИД откроет посольство Израиля в Украине, возобновившее работу в Киеве.

Также Эли Коэн посетит пострадавший от российской оккупации город Буча и место уничтожения немецкими войсками киевских евреев во Второй мировой войне, Бабий Яр.

"Я пришел сказать: Израиль стоит рядом с Украиной и украинским народом в это тяжелое время", — подчеркнул министр иностранных дел ближневосточной страны.

Напомним, 6 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью французскому каналу LCI заявил, что правительство изучает возможности поставки Украине своей системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол".

Фото: Twitter Эли Коэна и МИД Израиля