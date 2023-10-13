До України з Німеччини поступово повертаються жінки з дітьми: дослідження

Жінки в німецькому аеропорту. Фото: freepik

Серед біженців війни з України, які знайшли захист у Німеччині, втричі збільшилась частка чоловіків у порівнянні з періодом початку війни. Натомість жінки з дітьми вертаються в Україну.

Про це повідомляє Інститут вивчення економіки Мюнхена (ifо).

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Хто вертається

Інститут провів четверте опитування, в якому взяли участь 1517 українців, які прибули в Німеччину після торішнього віроломного нападу Росії. Серед опитаних 21% — чоловіки, тоді як у травні/червні минулого року, їх було лише 7%.

"Жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей", — пояснює таку картину дослідниця ifo Тетяна Панченко.

За її словами, в Україну повертаються ті, які не можуть підтримувати звичний рівень життя в Німеччині. Також досліждниця зазначила, що зросла кількість прибуття до ФРН українців з регіонів, які сильно постраждали від війни.

Частина опитаних респондентів, які висловили намір залишитися в Німеччині на більш тривалий період часу — назавжди, або протягом кількох років після закінчення війни — зросла з 39 до 44% у порівнянні з попереднім опитуванням.

Нагадаємо, що раніше Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, в який увійшли зенітно-ракетні комплекси Patriot. Також керівництво німецького Регенсбурга в рамках допомоги передало Одесі декілька автобусів Mercedes.