В Украину из Германии постепенно возвращаются женщины с детьми: исследование

Женщины в немецком аэропорту. Фото: freepik

Среди беженцев войны из Украины, нашедших защиту в Германии, втрое увеличилась доля мужчин по сравнению с периодом начала войны. Женщины с детьми возвращаются в Украину.

Об этом сообщает Институт изучения экономики Мюнхена (ifo).

Читайте также:

Кто возвращается

Институт провел четвертый опрос, в котором приняли участие 1517 украинцев, прибывших в Германию после прошлогоднего вероломного нападения России. Среди опрошенных 21% — мужчины, в то время как в мае/июне прошлого года их было всего 7%.

"Женщины с детьми, бежавшими в Германию в начале войны, по возможности возвращаются в свои семьи", — объясняет такую картину исследовательница ifo Татьяна Панченко.

По ее словам, в Украину возвращаются те, кто не может поддерживать привычный уровень жизни в Германии. Также исследовательница отметила, что возросло количество прибытия в ФРГ украинцев из регионов, сильно пострадавших от войны.

Часть опрошенных респондентов, выразивших намерение остаться в Германии на более длительный период времени – навсегда, или в течение нескольких лет после окончания войны — возросла с 39 до 44% по сравнению с предыдущим опросом.

Напомним, ранее Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Также руководство немецкого Регенсбурга в рамках помощи передало Одессе несколько автобусов Mercedes.