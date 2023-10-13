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В Украину из Германии постепенно возвращаются женщины с детьми: исследование

13 октября 2023 23:45
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Илья Рябинин
редактор
В Украину из Германии постепенно возвращаются женщины с детьми: исследование
Женщины в немецком аэропорту. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Среди беженцев войны из Украины, нашедших защиту в Германии, втрое увеличилась доля мужчин по сравнению с периодом начала войны. Женщины с детьми возвращаются в Украину.

Об этом сообщает Институт изучения экономики Мюнхена (ifo).

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Институт провел четвертый опрос, в котором приняли участие 1517 украинцев, прибывших в Германию после прошлогоднего вероломного нападения России. Среди опрошенных 21% — мужчины, в то время как в мае/июне прошлого года их было всего 7%.

"Женщины с детьми, бежавшими в Германию в начале войны, по возможности возвращаются в свои семьи", — объясняет такую картину исследовательница ifo Татьяна Панченко.

По ее словам, в Украину возвращаются те, кто не может поддерживать привычный уровень жизни в Германии. Также исследовательница отметила, что возросло количество прибытия в ФРГ украинцев из регионов, сильно пострадавших от войны.

Часть опрошенных респондентов, выразивших намерение остаться в Германии на более длительный период времени – навсегда, или в течение нескольких лет после окончания войны — возросла с 39 до 44% по сравнению с предыдущим опросом.

Напомним, ранее Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Также руководство немецкого Регенсбурга в рамках помощи передало Одессе несколько автобусов Mercedes.

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