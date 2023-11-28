Що варто дізнатися про доберманів — чи агресивна ця порода собак

Доберман, який лежить на вулиці. Фото: Freepik

У багатьох людей при згадуванні породи собак Доберман одразу ж з’являється образ агресивної і небезпечної тварини, яку можуть заводити лише справжні сміливці. Але варто знати, що ховається за образом великого собаки, щоб розвіяти міф про агресивність цієї породи.

Новини.LIVE розповідає детальніше про собак породи Доберман.

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Добермани відрізняються своєї дружелюбністю, відкритістю і довірою до господарів. До рідних людей ця порода дуже прив’язується і навіть часто поводить себе головним захисником кожного з членів родини, причому, її навіть вчити не потрібно.

Доберман — це дуже розумна порода собак, особливо, якщо господар розвиває її інтелект. Цей собака має дуже багато енергії, їй потрібна фізична нагрузка, тренування і прогулянки. Ще вони дуже люблять гратися і добре ставляться до дітей.

Собака породи Доберман на вулиці. Фото: Pinterest

Як дресирують доберманів

Ця породу гарно сприймає процес тренування, тобто, за замовчуванням вони налаштовані на те, щоб розвиватися і ставати сильнішими. Цих собак обов’язково потрібно навчати простим командам, але можна і складним, адже це у них в крові.

Не дивлячись на те, що навчання добермани люблять, вони є дуже вимогливими у цьому плані. Тому вам варто постаратися урізноманітнити навчання, наприклад, в один день зробити акцент на фізичних тренуваннях, а в інший — на виконання команд.

Людина, яка дресирує добермана. Фото: Freepik

Як доглядати за доберманами

Добермани мають досить коротку і гладку шерсть, яку потрібно вичісувати лише раз на тиждень. Кігті цьому собаці потрібно підрізати один раз на десять днів, очі чистити щодня, а ось вуха — два чи три рази на тиждень. Купати добермана варто раз або два рази на тиждень.

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